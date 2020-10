Manila Gorio “Io e Pierpaolo Pretelli intimi prima del GF Vip”/ Fratello di lui nega

Confessione choc a Live Non è la d’Urso dove ieri sera, parlando del Grande Fratello Vip e dei suoi protagonisti, Manila Gorio ha pensato bene di rivelare che lei e uno dei concorrenti in casa adesso erano molto intimi e che si sono sentiti fino a poche ore dall’ingresso in casa. Di chi si tratta? Di uno dei protagonisti del gossip gieffino di questo momento ovvero Pierpaolo Pretelli. Il giovane ex velino è entrato in casa giocando e scherzando con tutti almeno fino a che non ha fatto il suo ingresso Elisabetta Gregoraci. In quel momento ha visto prendere forma il suo sogno di sempre, ovvero vederla in carne ed ossa e avere la possibilità di parlare con lei, conoscerla e conquistarla. A quanto pare, però, Manila Gorio non solo rivela di aver avuto una relazione con lui ma a Live Non è la d’Urso ha spiegato di aver conosciuto il bel Pretelli lo scorso gennaio, durante la festa del fratello di un personaggio famoso, e che da allora non si sono più lasciati vivendo al massimo una lunga relazione passionale che avrebbe spinto l’ex velino a raggiungerla anche in Puglia.

MANILA GORIO E PIERPAOLO PRETELLI SONO STATI INTIMI?

A detta di Manila Gorio, Pierpaolo Pretelli le ha inviato messaggi e cuoricini fino a qualche ora prima dell’entrata nella casa del Grande Fratello Vip, cosa è cambiato quindi subito dopo? A Live Non è la d’Urso era presente anche Giulio, il fratello minore dell’ex velino, che ha smentito il presunto flirt assicurando che il fratello non è mai stato a Bari negli ultimi mesi definendo quindi Manila una bugiarda in cerca di visibilità e fama a discapito degli altri mentendo. Dalla parte di Giulio si è schierato anche l’informatissimo Maurizio Sorge. Il paparazzo ha negato che Pierpaolo Pretelli si sia mai mosso… Manila Gorio mente?



© RIPRODUZIONE RISERVATA