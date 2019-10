Manila Gorio, pace fatta con Francesca Giuliano/ E Chando? “Mi ha lasciata perché…”

MANILA GORIO E FRANCESCA GIULIANO, PACE FATTA

Al grido di solo gli idioti non cambiano idea ecco un inedito duo davanti alle telecamere per parlare in piena sintonia e armonia, di chi stiamo parlando ma di Manila Gorio e Francesca Giuliano. Le due nei mesi scorsi sono state protagoniste del gossip e del trash targato Barbara d’Urso, e non solo. La trans e la maggiorata sono spesso ospiti della conduttrice napoletana e lì si sono ritrovare anche dopo la pubblicazione di alcune foto sui settimanali in cui sembrava che si prendessero a schiaffi e spintoni. Dopo le presunte botte in strada la lite ha preso poi posto su Instagram e tutto per via di Chando Erik Luna. Manila Gorio sembrava pronta a difendere la sua relazione dalla maggiorata che lei stessa ha definito “un fenomeno da circo” ma adesso le due si sono ritrovate insieme proprio nel programma della Gorio perché ormai ritengono stupido litigare per un uomo.

MANILA GORIO LASCIATA DA CHANDO

Prende il via da qui l’intervista in cui le due annunciano di aver fatto pace chiudendo così il capitolo Chando e proprio Francesca Giuliano ha rivelato: “Manila mi ha chiesto scusa, abbiamo fatto pace e adesso siamo qua. Io ho le mie colpe, l’ho sempre detto. Chando lo conosci più di me e quando mi ha invitato per il gelato sono andata e mi sono un po’ lasciata andare. Non avevo pensato che potesse strumentalizzarmi”. Manila Gorio la invita a spiegare le cose e poi commenta: “Sai perché mi sono arrabbiata? Perché tu avevi un atteggiamento sulle tue ma ti sei lasciata trasportare dalle sue avances”. Francesca è convinta che gli uomini sposati per lei sono asessuati e così come quelli fidanzati ma Manila conferma che tra lei e Chando è finita e che lui non è più il suo fidanzato e che lui stesso ha voluto chiudere con lei: “Forse più avanti scoprirai i motivi ma non voglio buttare fango sulle persone”.

IL RACCONTO DI FRANCESCA GIULIANO

Il racconto di Francesca Giuliano poi continua rivelando che in quel momento non ha pensato ai paparazzi e nemmeno al fatto che lui volesse usarla per fare gossip: “Vedendo quel ragazzino, tra virgolette, non ho pensato a questo e penso che lo denuncerò anche se scoprissi che lui lo ha fatto di proposito visto che lui non può sapere se io a casa ho un fidanzato o un marito. Io pubblicamente dico che sono single e poi nel mio intimo…”. Infine, questa intervista non può non chiudersi con un pensiero a Paolo Bonolis che l’ha lanciata e che per tre edizioni l’ha avuta in studio nel suo minimondo: “Quando penso a lui non ho parola per definirlo, sono grata a lui. La d’Urso? Ha una personalità molto forte, vicina a tematiche molto crude ed è sempre pronta a battersi per grandi temi. Dopo il signor Paolo, è stata lei a vedere in me qualcosa di speciale”.

Ecco il video dell’intervista:





© RIPRODUZIONE RISERVATA