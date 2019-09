Manila Gorio/ “Pamela Perricciolo? Anche io vittima. Voleva creare nuovo Prati-gate”

Manila Gorio come Pamela Prati? Il rischio è stato questo per la trans pugliese, che rivela di essere stata contattata da Pamela Perricciolo di recente. «Non appena terminata la mia storia con Chando Erik Luna, la Perricciolo mi ha proposto un finto matrimonio con un attore americano», dichiara a Samigo Press. La nota pr ha degli audio che confermano quanto afferma, aprendo così un nuovo capitolo del Prati-gate che ieri è andato tra l’altro nuovamente in scena sull’asse Canale 5-La7 con “Live Non è la d’Urso” e “Non è l’Arena”. Le foto mostrano Manila Gorio e Pamela Perriccio a passeggio a Bari, discutendo e poi intente a osservare qualcosa sullo smartphone. In quel momento stavano valutando la possibilità di creare un nuovo caso mediatico, che però avrebbe avuto la trans pugliese come protagonista. E Samigo Press ha diffuso proprio queste immagini che confermano l’incontro tra Manila Gorio e Pamela Perricciolo.

MANILA GORIO CONTRO PAMELA PERRICCIOLO “ANCHE IO SUA VITTIMA”

Mentre il giallo legato al finto matrimonio di Pamela Prati con marito fantasma (Mark Caltagirone) arriva ad un momento di stallo, spuntano le foto che mostrerebbero il tentativo di Pamela Perricciolo di creare un nuovo caso. In questo caso doveva essere Manila Gorio a finire sotto i riflettori. «Mi ha proposto di fidanzarmi con un attore americano», afferma la trans pugliese a Samigo Press. E rivela che non ci sono solo le foto a provare il loro incontro. «Sono in possesso di audio su WhatsApp che ci siamo scambiate che confermano la mia versione». Il caso poteva allargarsi, ma Manila Gorio ha reagito e ora porta alla luce il caso. «Sarei stata la sua nuova vittima: sarei diventata la nuova Pamela Prati». Come reagirà Donna Pamela alla visione delle foto scoop e alle dichiarazioni di Manila Gorio? Nuove accuse dunque per l’ex manager della Prati, che ieri è tornata a ribadire di essere vittima in tutta questa vicenda.

