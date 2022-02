Manila: “Ho saputo la frase da squalifica di Nathaly Caldonazzo”/ Lei: “Non parlarne”

Continua a tenere banco la famosa frase “da squalifica” che Nathaly Caldonazzo avrebbe proferito nella casa del Gf Vip 2021 mentre stava parlando con Alessandro Basciano. In rete circolano varie ipotesi, fra dichiarazioni riguardanti la politica e discriminazioni, ma nessuno sa dire con esattezza cos’abbia detto l’attrice, in ogni caso, le parole sembrerebbero essere state molto pesanti, e proprio Nathaly Caldonazzo è stata la prima ad accorgersene: “Ma avete visto come ho sbroccato ieri? Mi auguro che non si senta tutto quello che ho detto, perché ho esagerato e anche tanto. Ieri ho trasceso veramente di brutto. Che caduta di stile. Quando sbrocco succede così, spero non si vedrà. Ora ci stavo pensando mio Dio. No spero di no, che non lo trasmettano”.

La vippona verrà squalificata domani sera? Difficile a dirsi visto che quest’anno il reality show di casa Mediaset ha usato più la carota che il bastone, in ogni caso la questione continua ad essere argomento di discussione, e sulla vicenda ha espresso il suo parere anche Manila Nazzaro: “Oggi ho saputo di questa cosa qui. Ne parlavano gli altri“, nonché Antonio Medugno: “Ma perché gli altri ci sguazzano in questa maniera?“.

FRASE DA SQUALIFICA DI NATHALY CALDONAZZO: ATTESO IL VERDETTO DEL GF VIP

Pronta la replica di Nathaly Caldonazzo: “Perché sguazzano su questa cosa? Dai è palese, ve lo dico io, perché non hanno un cavolo di cui parlare. Ragazzi no, però vi prego, mi hanno chiesto proprio di non…”. In ogni modo, il giallo resta irrisolto, e ogni volta che i vipponi affrontano l’argomento la regia cambia inquadratura.

Non è da escludere che gli autori vogliano, così facendo, evitare la squalifica, comprendendo il momento di rabbia della concorrente, uno sfogo a caldo per cui la stessa ha già compreso il suo errore. E in tale situazione tornato attuali le dichiarazioni di Alfonso Signorini, che più volte ha menzionato il famoso caso “Fausto Leali”, squalificato per aver proferito una parola razzista, con conseguenti numerose proteste del pubblico.

