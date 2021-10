Manila Nazzaro a rischio squalifica?/ Video: il web sotto shock, ecco cosa ha detto

Manila Nazzaro si mette nei guai al Grande Fratello Vip?

A poche ore dalla puntata serale del Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro è finita nell’occhio del ciclone. La ex Miss Italia ha usato un’espressione offensiva che non è passata inosservata all’orecchio attento del pubblico. Ma vediamo cosa è successo. Miriana Trevisan e Manila Nazzaro si stavano pettinando e hanno iniziato a parlare di elastici per capelli. “Io ho elasticini per 100 mila persone. Sono piena”, ha detto la ex velina. “Io gli elasticini per 100 mila persone gli avevo nel beauty che è tornato a casa. Una mon*oloide, una stupida…”, ha detto Manila parlando di sé. In molti sul web hanno iniziato a ipotizzare che la Nazzaro possa rischiare la squalifica a causa dell’espressione offensiva. Ricordiamo, però, che quest’anno il Grande Fratello Vip ha deciso di adottare una nuova politica in merito alle espulsioni.

Manila Nazzaro rischia la squalifica al Grande Fratello Vip 2021?

Nel corso della prima puntata del Grande Fratello Vip 2021 Alfonso Signorini ha affermato: “Quest’anno Grande Fratello, con mia grande soddisfazione e gioia, ha pensato di adottare nei confronti di quello che si definisce “politicamente scorretto” un atteggiamento un po’ meno “bacchettone”. Perché ne abbiamo tutti le tasche abbastanza piene”. Anche per questo infatti la diretta quotidiana non è mandata in differita di pochi minuti come avvenuto lo scorso anno. “Ogni cosa verrà considerata nella sua intenzione”, ha aggiunto il conduttore. Cosa accadrà dunque a Manila Nazzaro? La ex Miss Italia ha sicuramente usato in modo appropriato il termine. Questa sera scopriremo se il GF vorrà intervenire a riguarda con una semplice lavata di capo o con una punizione più seria.

