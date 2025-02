Manila Nazzaro si racconta a Verissimo: “Sto vivendo un momento felice”

Tra i presenti nello studio di Verissimo oggi domenica 16 febbraio 2025 abbiamo trovato anche Manila Nazzaro, la nota conduttrice e speaker radiofonica ha fatto tappa nel salotto di Silvia Toffanin, soffermandosi sulla sua attuale fase di vita. Un momento davvero molto speciale per la showgirl, che si è raccontata nel programma di Canale Cinque, parlando inevitabilmente anche del rapporto con il marito Stefano Oradei, da poco sbocciato:

“Sto vivendo un momento davvero molto speciale casa, mio marito non riesce a tenermi il muso più di qualche minuto, io sono più ferma sulla mia situazione. Spesso ci commentano in maniera negativa, l’amore non è mai patetico o ridicolo, io per amore ho sofferto tantissimo, ho sempre creduto nell’idea della famiglia, con il tempo ci si racconta che eravamo anche molto diversi, ho due bimbi meravigliosi, tutto quello che è accaduto va bene, anche i momenti più difficili se poi alla fine si riesce ad arrivare a questo” le parole di Manila. Su Stefano Oradei ha confessato: “Ho incontrato il grande amore a 45 anni, lo farei anche a 80 anni se il mio amore fosse Stefano. I miei figli conoscono tutto di me, adesso mi ringraziano”.

Manila Nazzaro e l’amore dei figli: “Ho tre gelosi in casa”

Sempre nel programma di Canale Cinque, Manila Nazzaro ha colto l’occasione per soffermarsi anche sul legame con i figli: “Sono sempre stati protettivi, ho tre persone adesso in casa che sono gelose. Altri figli? Il sogno di allargare la famiglia c’è, in passato ho fatto dei percorsi anche difficili per provare ad averne, per la donna è un percorso importante” le parole della showgirl su Canale Cinque a Verissimo.

Di recente Manila Nazzaro era tornata a parlare del suo amore svanito con Lorenzo Amoroso, concluso dopo la parentesi al Grande Fratello: “Quando sono uscita dal reality lui è cambiato e ha iniziato a utilizzare delle modalità inaccettabili, le litigate erano frequenti e con modalità sbagliate e se io ti dico che quelle parole mi fanno male e te me le continui a ripetere vuol dire che mi vuoi perdere”.

