Manila Nazzaro abbandona il GF Vip? “Problemi familiari”/ Amoruso: “Deciderà lei”

Manila Nazzaro: addio al GF Vip per i figli?

Questa sera, venerdì 17 dicembre, a Manila Nazzaro e altri concorrenti del Grande Fratello Vip 6 sarà chiesto se vorranno continuare l’avventura nella casa dopo l’annuncio del prolungamento fino al 14 marzo 2022. La ex Miss Italia non era in lista tra i concorrenti che non avrebbero accettato il prolungamento, ma negli ultimi giorni qualcosa sembra essere cambiato e si è vociferato della possibilità che la Nazzaro abbandoni il gioco. “Ho fatto questa scelta per i figli… Quando c’entrano loro è giusto fare certe rinunce…”, ha detto Manila parlando con Carmen Russo, che invece sembra decisa a restare nella casa. A fare chiarezza ci ha pensato Lorenzo Amoruso, compagno della ex Miss, con una serie di video su Instagram dopo aver letto commenti fuori luogo sulla compagna.

Lorenzo Amoruso conferma: “La decisione sarà di Manila”

Lorenzo Amoruso ha letto alcuni commenti su Manila Nazzaro che lo hanno molto infastidito e per questo ha deciso di intervenire: “Qualcuno ha insinuato che vuole più soldi e altre situazioni sgradevoli e spiacevoli”, ha detto l’ex calciatore invitando a non commentare se non si è a conoscenza dei fatti. Amoruso ha comunque confermato che ci sono dei problemi familiari, che potrebbero spingere la ex Miss Italia a lasciare il Grande Fratello Vip: “Ci sono dei problemi familiari che stiamo cercando di risolvere. Chiaramente ci stiamo impegnando tutti, tutta la famiglia e non solo. Nel momento in cui ci sarà, speriamo, una soluzione la decisione sarà comunque di Manila”. Questa sera quindi Manila Nazzaro prenderà la sua decisione: resterà al Grande Fratello Vip o lascerà la casa?

