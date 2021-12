Manila Nazzaro abbandona il GF Vip?/ Svela la verità a Soleil Sorge che…

Ogni edizione del Grande Fratello Vip è sempre scandita dal personalità forti e decise, scelte con l’obbiettivo di segnare il proprio percorso con dinamiche chiare e degne di nota. Tra le protagoniste di questa edizione merita di essere citata sicuramente Manila Nazzaro, nonostante nelle ultime settimane non si sia messa particolarmente in evidenza come diversamente aveva abituato.

Manila Nazzaro abbandona il GF Vip? "Problemi familiari"/ Amoruso: "Deciderà lei"

Il suo carattere forte e schietto l’ha portata nel corso delle settimane a doversi confrontare con diversi concorrenti, spesso in disaccordo con il suo pensiero o viceversa. Oltre alle varie liti e a momenti emozionanti a lei dedicati nel corso delle puntate, non ha però messo in evidenza dinamiche ulteriori. Inoltre, nelle ultime puntata è stata più spettatrice dei colpi di scena che partecipe in maniera diretta.

Aldo Montano e Manila Nazzaro abbandonano il GF Vip?/ Ripensamenti e dubbi...

Manila Nazzaro protagonista di discussioni al Grande Fratello Vip 2021

Manila Nazzaro fatica a trovare un proprio spazio nelle puntate del Grande Fratello Vip 2021. Anche nell’ultima puntata, trasmessa lo scorso lunedì 13 dicembre, nonostante ci siano stati diversi accadimenti rilevanti, non è riuscita a ritagliarsi un proprio spazio. L’unico momento in cui è riuscita a dare un proprio giudizio è stato in occasione delle forti accuse di Maria Monsè, che come altre concorrenti l’ha considerata falsa e poco corretta. La dura reazione della Nazzaro si è unita alle coinquiline coinvolte nella discussione, senza però emergere con un giudizio particolare. Nelle ore successive alla diretta si è invece resa partecipe di una discussione con Lulù Selassiè.

Manila Nazzaro sprona Miriana Trevisan "A Biagio D'Anelli piaci molto"/ "Non ti tirare indietro"

Manila è stata infatti criticata della giovane per le scelte culinarie per la cena, accusata in oltre di non coinvolgerla nelle scelte riducendola semplicemente a distribuire i piatti. Nonostante il tentativo di difendersi, spiegando il fraintendimento, non c’è stato modo di calmare la principessa. Viste le ultime uscite, il gradimento del pubblico nei confronti di Manila sembra tendente verso il basso; le troppe ombre a discapito delle luci iniziano a minare il suo percorso generando il malcontento dei telespettatori. Nelle prossime puntate sono attesi momenti di maggiore spessore da parte della concorrente al fine di non rovinare il suo percorso all’interno del programma.

Manila Nazzaro annuncia la permanenza al Grande Fratello Vip 2021

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 2021 in onda questa sera, Manila Nazzaro sarà chiamata da Alfonso Signorini a prendere una decisione definitiva sul suo percorso. L’ex Miss Italia dovrà decidere se restare in casa accettando il prolungamento fino al 14 marzo o abbandonare il reality tornando a casa stasera stessa.

In attesa dell’annuncio a Signorini, la Nazzaro ha già svelato la propria decisione a Soleil Sorge con cui ha instaurato un rapporto speciale. Manila ha deciso di restare al Grande Fratello Vip scatenando l’entusiasmo della Sorge.





© RIPRODUZIONE RISERVATA