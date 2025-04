Anche se è passata solo una settimana, The Couple è già nel pieno del suo svolgimento. Tanti i colpi di scena, come la spifferata dell’ex di Manila Nazzaro, il bacio tra Jasmine Carrisi e Antonino Spinalbese e l’immunità vinta da quest’ultimo con il compagno di gara Andrea Tabanelli. I due sono i favoriti per la vittoria, dato che il pubblico li reclama come i migliori del reality, almeno attualmente. Non solo, tra i gossip che girano sul programma, anche la confidenza esagerata di Belen Rodriguez sul contratto di Spinalbese.

Passiamo ora a Manila Nazzaro, la quale è stata attaccata dai social per via del fatto di aver confessato di fronte a tutti di aver tradito Lorenzo Amoruso, suo ex fidanzato. Dopo questa ammissione improvvisa e inaspettata, i fan del reality di Ilary Blasi si sono ribellati scagliandosi contro di lei sui social: alcuni la giustificano, mentre altri l’hanno criticata duramente. Clima teso invece per le sorelle Boccoli, le quali sono sbottate dopo aver sentito un brutto odore in cucina. Queste ultime hanno anche incolpato i concorrenti del Grande Fratello, che hanno vissuto in quella casa prima di loro.

Dopo che Manila Nazzaro ha confessato di aver tradito il suo ex fidanzato, le reazioni sono state tantissime. Stefano Oradei, che ha vissuto una notte hot nel privè con la donna, si è mostrato quasi sollevato dall’ammissione della compagna, anche se ci è voluto tempo per far combaciare le versioni che aveva raccontato in precedenza ospite in alcuni programmi televisivi. Molti si sono lamentati per come è stata trattata la concorrente di The Couple dopo la confessione: “Non capisco perché se è Stefano Bettarini a dire al grande fratello di aver tradito la ventura è tutto ok se Manila Nazzaro lascia intendere di aver tradito il suo ex con l’uomo che poi ha sposato allora è scandalo“.