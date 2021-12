Manila Nazzaro “Alessandro Basciano ha una missione”/ “Rompere le pal*e a Gianmaria!”

L’ingresso di Alessandro Basciano all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2021 potrebbe rompere gli equilibri, soprattutto quello che Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi sembravano aver raggiunto dopo settimane di tira e molla. L’ex concorrente di Uomini e Donne e tentatore di Temptation Island ha palesato nel video di presentazione il suo interesse non solo per Soleil Sorge, ma anche per l’ex tronista. Lui che ha già fatto “scoppiare” una coppia nel programma di Maria De Filippi, potrebbe ora provare a non farne nascere una nuova all’interno del reality. Il condizionale è d’obbligo, ma non siamo gli unici a pensarlo, visto che anche Manila Nazzaro, che conosce molto bene Alessandro Basciano come ammesso durante la puntata di ieri, ha le idee chiare sull’ingresso dell’amico nella Casa del Gf Vip.

Alessandro Basciano, chi è il nuovo concorrente GF VIP/ Sophie: "Confesso una cosa.."

«È entrato proprio con una missione», ha dettoManila Nazzaro a Biagio D’Anelli mentre lavavano i piatti in cucina. Quando lui le ha chiesto quale sia questa missione, Manila ha risposto senza giri di parole: «Rompere le palle a Gianmaria!».

Soleil dopo l’ingresso di Alessandro: “Devo cambiare stanza…”

Alessandro Basciano del resto non passa inosservato. Lo dimostra lo sguardo di Gianmaria Antinolfi al suo ingresso, così come il disinteresse che ha provato a palesare per l’ingresso del nuovo concorrente. D’altra parte, anche Soleil Sorge, che già lo conosce, è apparsa particolarmente colpita dal giovane. Infatti, ha raccontato di essersi addormentata nella Glass Room accanto a Giacomo Urtis, ma di aver trovato proprio Alessandro Basciano vicino a lei al suo risveglio, tra l’altro con una mano poggiata sulla sua gamba. «Devo cambiare stanza», ha scherzato Soleil, reduce dal triangolo con Alex Belli e Delia Duran.

Ubriaco distrugge macchina di Gianmaria Antinolfi/ Lui non sa nulla, ma...

Ora però potrebbe nascerne un altro con il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2021 e Sophie Codegoni, con cui c’erano stati già degli “incroci” proprio per Gianmaria Antinolfi. Per quest’ultimo potrebbe essere l’occasione per tirar fuori quella “cazzimma” che Federica Calemme ritiene non abbia o, a proposito della nuova concorrente, potrebbe allontanarsi da Sophie Codegoni per fare nuove conoscenze nella Casa…

LEGGI ANCHE:

Soleil Sorge, lite con Alex Belli/ "Non hai avuto le palle, hai montato lo show!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA