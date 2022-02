Manila Nazzaro attacca Katia/ “Mi ha offesa per 5 mesi basta star male per lei”

Poco prima che Katia Ricciarelli lasciasse la Casa del Grande Fratello Vip, eliminata proprio nell’ultima puntata del reality, il rapporto con Manila Nazzaro era ormai arrivato ad un punto di non ritorno. Se nei primi mesi le due donne erano state molto legate, ultimamente tra loro qualcosa si era rotto, in seguito all’ingresso di Delia Duran ed alla vicinanza dell’ex Miss Italia. Un ‘torto’ fatto a Soleil Sorge e che si era riversato di conseguenza anche su Katia Ricciarelli, la quale aveva preso sempre di più le distanza da Manila.

Al momento dell’eliminazione, Katia si era persino rifiutata di salutare la sua ormai ex amica, ma nonostante questo sabato notte la Nazzaro ha voluto comunque fare un brindisi in onore della cantante lirica. Un gesto che non è piaciuto particolarmente a Miriana Trevisan la quale, come riporta Biccy.it, ha commentato: “Però intanto le hai fatto il brindisi comunque. Non so come tu possa fare, io non riesco proprio”. Tra le righe l’ex ragazza di Non è la Rai avrebbe accusato la Nazzaro di incoerenza. “Guarda che il torto l’ha fatto anche a me l’altro giorno, però mi è scivolato addosso del tutto”, ha replicato quest’ultima.

Manila Nazzaro fa un brindisi a Katia Ricciarelli

Nel commentare il gesto rivolto a Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro ha aggiunto: “Il punto è che quando io chiudo le porte non c’è nulla che uno possa fare. Il brindisi però l’ho fatto, perché io sono una vera signora. Così ho detto ‘brindisi per Katia’. Poi io non rinnego il lungo rapporto, a differenza sua non rinnego quello che c’è stato”. Manila ha sostenuto di aver sempre considerato, almeno da parte sua, il loro rapporto estremamente sincero.

L’ex Miss Italia ha poi commentato l’eliminazione di Katia Ricciarelli ed ancor prima di Kabir Bedi. Parlando della cantante lirica ha asserito: “Mi ha cercato mille volte per capelli, pedicure, manicure. Non ne vale più la pena stare male per lei. Io sono stata offesa eppure sono stata accanto a lei per cinque mesi”. Nonostante tutto si è detta comunque felice: “Le parole però hanno un peso ed è chiaro. Poi più sei grande e più le parole pesano e il pubblico vede tutto. I telespettatori hanno capito, perché altrimenti né lei e né Kabir sarebbero stati eliminati”, ha proseguito. A suo dire, infatti, se entrambi fossero stati nel giusto non sarebbero stati eliminati: “lui mi ha dato della disperata. L’importante è non rispondere mai con la stessa medaglia”, ha chiosato.

