Manila Nazzaro attacca Maria Monsè: “fuori luogo”/ “vai ad aizzare Soleil senza nulla di costruttivo”

Manila Nazzaro: l’amicizia con Soleil Sorge

Manila Nazzaro è stata definita “il perno” della casa del Grande Fratello Vip da Katia Ricciarelli. La ex Miss Italia, molto attenta alla pulizia della casa, ha legato con molti inquilini dentro la casa, tra cui Soleil Sorge. “Sono sempre dalla tua parte. Ho trovato due appoggi te e Katia. Ho solo te non potrei sceglierne un’altra”, ha detto la ex Miss Italia a Soleil, stringendolo in un forte abbraccio. L’affetto per l’influencer però non le ha impedito di richiamare l’amica. Ieri dopo la discussione con Sophie Codegoni, Manila ha rimproverato Soleil sui modi adottati che hanno rigirato il suo voler essere spiritosa, facendola passare dalla parte del torto: “Dopo un po’ hai esagerato”. Manila Nazzaro non ha preso in simpatia la nuova arrivata Maria Monsè.

Manila Nazzaro a Soleil Sorge: "Ti sceglierei tra mille"/ Dichiarazione 'd'amore' e…

Manila Nazzaro furiosa con Maria Monsè

In un confessionale mostrato nella puntata di lunedì, la ex miss Italia ha commentato il litigio verificatosi durante la settimana tra Maria Monsé e Lucrezia Selassié. Secondo Manila la Monsè, che è molto più grande rispetto a Lulù, avrebbe potuto fare un passo indietro e comportarsi con più maturità. Inoltre nelle ultime ore Manila Nazzaro si è scagliata contro la showgirl per aver cercato di inasprire ulteriormente gli animi dopo il litigio tra Soleil e Sophie. “Hai rimarcato di nuovo la storia del gruppo, ma la questione non riguardava più te. Riguardava Soleil! Voler bene ad una persona vuol dire anche farle aprire gli occhi quando una cosa è sbagliata, non è schierarsi. L’amicizia non è schieramento”, ha detto Manila. Secondo la ex Miss l’intervento di Maria è stato motivato soltanto dalle sue personali antipatie: “Mettere in mezzo le proprie diatribe è stato fuori luogo, vai ad aizzare Soleil senza nulla di costruttivo”.

LEGGI ANCHE:

Manila Nazzaro rimprovera Soleil su Sophie "Hai esagerato"/ Biagio appoggia "Pesante"Katia Ricciarelli lascia il Grande Fratello Vip 2021/ Manila in lacrime:"va via un terzo della mia presenza"

© RIPRODUZIONE RISERVATA