Manila Nazzaro attacca Nicola Pisu, lui “Cattiveria”/ “Io ex drogato? Vero, ma tu…”

Nella Casa del Grande Fratello Vip Manila Nazzaro è tornata a parlare di Nicola Pisu. L’occasione è stata data da una discussione con Soleil Sorge durante la quale quest’ultima ha criticato Miriana Trevisan, ricordando le sue storie con Nicola prima e Biagio D’Anelli poi. In tutta risposta, Manila ha difeso l’amica, attaccando invece Nicola in modo duro. “Tu non sei stata mai obiettiva, Sole, non hai mai capito niente di Nicola, anche se ci stavi nottate intere”, ha tuonato la Nazzaro. Per lei Nicola “non è assolutamente il ragazzo che si professava qui dentro, certe scene allucinanti abbiamo visto noi, che io già alla prima lo avrei già…”

Se Soleil lo giustifica, dichiarando che era solo un ragazzo innamorato, Manila rincara la dose: “Ma che mi frega che era preso, l’educazione è la prima cosa, Sole, smettiamola con questa storia, uno era preso, uno depresso, uno ex tossicodipendente, mi sono rotta le pal*e, la gente deve essere educata, educata, soprattutto un ragazzo molto più giovane!”

Manila Nazzaro attaccata da Nicola Pisu e Patrizia Mirigliani: le repliche

Le parole di Manila Nazzaro su Nicola Pisu hanno scatenato non solo l’intervento del diretto interessato ma anche di sua madre. Con una serie di tweet, Patrizia Mirigliani ha fatto sapere: “Sto seguendo esterrefatta le esternazioni che Manila Nazzaro sta facendo su mio figlio. Niente è più brutto di sparlare di un ragazzo che non può difendersi perché non è presente. Che ne ha viste tante e che da due donne “madri” viene denigrato continuamente. Cosa insegneranno ai loro figli le Professoresse “so tutto io?”. Sarà una scelta di Nicola se procedere con i suoi legali. Io a breve darò un giudizio da Patron visto che il Concorso Miss Italia è stato citato più volte! In questo momento abbiamo cose più importanti su cui concentrarci come la guerra in Ucraina, ma vi assicuro che a breve uscirà una mia comunicazione.”

In un video pubblicato su Instagram, Nicola ha invece così replicato: “È vero che sono stato un drogato e tossicodipendente, però questa cosa di dirlo solo per una cattiveria nei miei confronti non lo accetto.”

