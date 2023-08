Manila Nazzaro balla con Stefano Oradei e scatena le critiche/ “Montata e insopportabile”: il video

Manila Nazzaro e Stefano Oradei, il video in cui ballano insieme scatena il web

Manila Nazzaro e Stefano Oradei non si nascondono più. Dopo la fine della storia d’amore con Lorenzo Amoruso, la conduttrice ed ex gieffina ha ufficializzato la sua nuova relazione col celebre ballerino e coreografo, lo stesso che la fa ballare in un video pubblicato di recente su Instagram. Immagini queste che hanno però scatenato molti commenti negativi.

Manila Nazzaro, durante la sua avventura al Grande Fratello Vip, si è fatta meglio conoscere dal pubblico. La sua storia con Lorenzo Amoruso è stata spesso sotto i riflettori in quel periodo, tra dichiarazioni importanti e gesti plateali; è per questo motivo che la loro rottura ha fatto tanto discutere e continua ad attirare attenzione.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei, piovono critiche: cos’è accaduto

Molti fan dell’ex coppia e non solo ritengono di trovare Manila ‘diversa’ rispetto a quando stava insieme a Lorenzo, ma non in senso positivo. Lo si legge tra i tanti commenti che il video del ballo con Oradei ha attirato. Eccone alcuni: “Col rispetto per le tue scelte , troppa ostentazione , troppa pubblicità manco fossi l’ unica innamorata della terra … Sa tutto di falso , ti sei un po’ montata la testa”; e ancora “Eri la ragazza della porta accanto simpaticissima ora da quando sei con lui super montata insopportabile!”; e infine “L’ostentazione di felicità mi pare il più eclatante segno di insicurezza. È il fragore che annuncia una tempesta. Chi è felice, invece, si scorda di dirlo, si scorda di mostrarlo. Chi è felice si muove silenzioso, nella sua felicità. E la sua calma ammorbidisce ogni cosa.”

