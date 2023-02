Manila Nazzaro, boccia i concorrenti del GF Vip/ “Insulti e mancanza di rispetto”

Manila Nazzaro: critiche ai vip del Grande Fratello

Manila Nazzaro, ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, ha risposto ad alcune domanda dei suoi follower su Instagram. Tante le domande legate alla sua partecipazione al relato show di Canale 5 e all’attuale edizione in corso. “Mi manca la quotidianità con alcuni amici della Casa. Non li nomino tutti ma davvero eravamo un gruppo coeso, corretto e UMANO. Ho difficoltà a riconoscere lo stesso programma in questa edizione”, ha scritto su Instagram, paragonando le ultime due edizioni del reality show.

E parlando dei concorrenti nella casa di Cinecittà ha detto: “Riescono a creare qualcosa che non sia sotto le lenzuola? Perché fuori si sentono solo insulti e mancanza di rispetto, ma tra loro stessi!”. Manila ha poi speso belle parole per l’amica Milena Miconi, che fa parte del gruppo delle “Highlanders”: “Non c’è dinamica di gioco, è solo vita. Milena è uguale a me”, ha detto, aggiungendo di aver apprezzato molto anche il percorso di Patrizia Rossetti.

Manila Nazzaro vorrebbe veder vincere l’amica Milena Miconi o Alberto De Pisis, che ha definito “un ragazzo meraviglioso”, ma ha aggiunto che “si può ipotizzare chi vincerà”. Per quanto riguarda i suoi rapporti con gli ex compagni d’avventura, Manila ha detto che continua l’amicizia con Lulù Selassié e Sophie Codegoni, mente con Clarissa Selassié c’è stato un riavvicinamento: “A volte l’inesperienza televisiva può portare a grossi errori di valutazione, ma ammettere di aver sbagliato per me conta più di tutto. Le voglio bene come dal primo giorno”. “Saracinesca chiusa”, invece, con Katia Ricciarelli. La ex Miss Italia ha escluso una sua possibile partecipazione all’Isola dei famosi, che partirà subito dopo la fine del Grande Fratello Vip 7.

