Manila Nazzaro, chi è: carriera e malattia. "Mi hanno asportato una ghiandola e pensavo che non sarei tornata a fare il mio lavoro": ecco cos'è successo...

MANILA NAZZARO, I REALITY COI SUOI COMPAGNI: DA “TEMPTATION ISLAND” A…

Manila Nazzaro, chi è la conduttrice televisiva e radiofonica e cosa sappiamo della sua malattia e di come la sta affrontando da anni? Questo pomeriggio, nel corso del nuovo appuntamento con “Storie di donne al bivio”, il talk show dedicato all’altra metà del cielo e alle svolte nelle vite di donne del mondo dello spettacolo, della politica e del mondo della cultura, sarà ospite nel salotto di Monica Setta la 47enne ex Miss Italia che, come le altre protagoniste del programma, si racconterà a 360 gradi.

E, in attesa di ascoltare le parole della diretta interessata, possiamo intanto raccontare chi è Manila Nazzaro e anche qualcosa della sua carriera (mentre in un altro articolo quest’oggi diamo conto del suo attuale compagno, Stefano Oradei).

Classe 1977 e originaria di Foggia, Manila Nazzaro si è avvicinata al mondo dello spettacolo molto giovane, non prima di essersi iscritta alla Facoltà di Medicina: tuttavia sarà la vittoria del concorso di Miss Italia, a cui era quasi arrivata in precedenza con la fascia di Miss Puglia, a cambiarle la vita dato che lo scettro di regina del concorso di bellezza fungerà da sprone per studiare recitazione e partecipare a diversi spettacoli teatrali, oltre che fare il suo esordio sul piccolo schermo.

Da lì sarà un crescendo per la diretta interessata che vestirà i panni di inviata per “Mezzogiorno in famiglia” e poi anche di co-conduttrice; risale invece al 2017 la sua esperienza radiofonica sulle frequenze di RTL 102.5 e Radio Zeta. A questi si affiancano anche le partecipazioni di Manial Nazzaro come concorrente a diversi programmi tra cui il reality show “Temptation Island” e, più di recente, a “The Couple” assieme al marito Stefano Oradei.

NAZZARO, “CARCINOMA? LA PREVENZIONE MI HA SALVATO. E SUL MORBO DI…”

Ma se, come detto, del suo partner e della vita sentimentale di Manila Nazzaro ne parliamo in due altri pezzi quest’oggi, qui ci concentriamo, oltre alla sua carriera, sui problemi di salute avuti dalla conduttrice televisiva pugliese, a partire da un morbo molto raro e da un carcinoma da cui aveva scoperto di essere affetta.

Nel 2013, infatti, alla donna era stato diagnosticato il morbo di Basedow-Graves, patologia autoimmune a carico della tiroide: in poco tempo la Nazzaro era ingrassata anche di 20 chili e aveva dovuto subire un intervento che l’aveva resa afona; le conseguenze sul piano lavorativo si possono immaginare tanto che la stessa Manila successivamente aveva rivelato che “mi hanno asportato una ghiandola e pensavo che non sarei tornata a fare il mio lavoro. Ero ingrassata e non mi riconoscevo più…”.

Tuttavia, nonostante il morbo di Basedow-Graves, Manila Nazzaro era tornata sul piccolo schermo ma, nel corso della storia d’amore con uno dei suoi ex, Nicola Amoruso, aveva scoperto in tempo la presenza di un carcinoma all’utero. Raccontando questa storia, l’ex Miss Italia tocca sempre il tasto della prevenzione, importantissima per affrontare questo tipo di patologie: “Il 2017-2018 è stato un anno durissimo, ma la prevenzione mi ha salvato” aveva detto, ricordando quel periodo e quella storia d’amore, poi chiusasi anzitempo per via di alcune incomprensioni col compagno di allora.

“Per me era un periodo difficile e lui non ce la faceva più: e allora io e il mio compagno ci siamo lasciati” aveva aggiunto la Nazzaro, spiegando pure che “io e lui ci siamo allontanati perché l’ho accusato di non avere la pazienza di starmi accanto”.