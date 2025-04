Manila Nazzaro è tra i concorrenti della prima edizione di The Couple, il reality show condotto da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. La ex Miss Italia ha deciso di mettersi nuovamente in gioco dopo l’esperienza nella casa del Grande Fratello. Questa volta però è tutto diverso, visto che la conduttrice è in coppia con il compagno e marito Stefano Oradei per cercare di vincere il montepremi finale di 1 milione di euro. L’ingresso della ex Miss Italia non è affatto passato inosservato, visto che durante un momento intervista senza volerlo ha spoilerato di aver conosciuto l’ex ballerino di Ballando con le Stelle molto prima di quanto dichiarato alla stampa.

“Non ho mai tradito Lorenzo, ci siamo lasciati a gennaio, la relazione con Stefano è iniziata a marzo” – le parole di Manila rilasciate in una intervista a Verissimo, ma le rivelazioni rilasciate a The Couple smentiscono la sua versione. “Per le bugie ci vuole memoria, per la verità le pa**e” – la reazione dell’ex compagno Lorenzo Amoruso sui social.

Manila Nazzaro e l’amicizia con le sorelle Testa a The Couple

Intanto Manila Nazzaro, nella casa di The Couple, si è molto avvicinata alle sorelle Testa con cui si è aperta condividendo pensieri e consigli. In particolare la ex Miss Italia, senza girarci troppo intorno, ha confidato di sentirsi molto in sintonia con le due pugili: “Di tutte le coppie che sono entrate, la coppia che di certo avrei amato, sapevo che eravate voi”. Le Sorelle Testa, in particolare Irma, hanno invece confidato: “Ero convinta di avere già un’idea della vostra personalità”.

Dopo giorni di convivenza all’interno della casa di The Couple, le cose sono cambiate e cominciano a crearsi le prime alleanze in vista delle prossime nomination. In realtà Manila e Lucia, tra una chiacchiera e l’altra, hanno scoperto di avere tantissime cose in comune a cominciare dall’infanzia fino alla crescita dei figli.

