Dalla vittoria a Miss Italia al successo, il passo è stato breve per Manila Nazzaro che ha trionfato nel famoso concorso di bellezza. Dopo aver conseguito il diploma all’istituto tecnico di Foggia, Manila Nazzaro si iscrive alla facoltà di Medicina dell’Università di Chieti ma non conclude gli studi per dedicarsi al mondo dello spettacolo. La vittoria a Miss Italia arriva nel 1999. Successivamente comincia a studiare recitazione partecipando a diversi spettacoli teatrali ma è la televisione a rapirla. Diventa così inviata di Mezzogiorno in famiglia, trasmissione di Raidue di cui, poi, diventa conduttrice.

Oltre alla conduzione televisiva, si dedica anche a quella radiofonica e dal 2017 comincia infatti a collaborare con RTL 102.5. Oltre alla conduzione, si dedica anche ad altri progetti accettando di partecipare, come concorrente, prima a Temptation island Vip in coppia con l’ex fidanzato Lorenzo Amoruso e poi al Grande Fratello Vip

Manila Nazzaro e il sogno di diventare nuovamente mamma

Non solo lavoro nella vita di Manila Nazzaro che non ha mai rinunciato alla vita privata e all’amore che ha sempre messo al centro di tutto. L’amore che oggi la spinge a sognare di poter diventare nuovamente mamma. Innamorata di Francesco e Nicholas, i figli nati dal matrimonio, oggi finito, con Francesco Cozza, la Nazzaro non nasconde il desiderio di poter allargare nuovamente la famiglia e coronare il suo sogno d’amore con Stefano Oradei che è arrivato nella sua vita dopo la fine della relazione con Lorenzo Amoruso e che ha sposato lo scorso maggio.

Oggi, dunque, la Nazzaro conduce una vita serena e felice dividendosi tra il lavoro, il ruolo di mamma e di moglie. Molto seguita sui social, condivide spesso momenti della sua vita privata come ha fatto in occasione del giorno di San Valentino. Sotto una foto di coppia scattata a Sanremo, infatti, rivolgendosi al marito Stefano Oradei, ha scritto: “Se so cos’è l’amore è grazie a te”.