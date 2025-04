Manila Nazzaro cerca leggerezza e divertimento nella sua partecipazione a The Couple, assieme al compagno Stefano Oradei. Anche perché l’ex Miss Italia non ha vissuto momenti facili negli ultimi tempi, rincorrendo ossessivamente quel sogno di diventare madre per la terza volta. Un sogno che l’ha spinta a concentrarsi quasi unicamente su questo obiettivo, forse sfumato una volte per tutte, nonostante gli sforzi profusi assieme a suo marito e malgrado le cure importanti a cui si è sottoposta.

In una intervista rilasciata recentemente a Verissimo, la showgirl ha confessato di aver sofferto parecchio, anche a causa dei media che hanno costantemente cercato il gossip sulla sua situazione. “Leggevo che ero incinta ma non è stato così. Ci abbiamo provato ma non ci sono riuscita, non c’è rammarico”, spiega commossa nel salotto di Silvia Toffanin.

Manila Nazzaro, già madre di Francesco e Nicolas, nati dalla storia con l’ex marito Francesco Cozza, sperava di realizzare questo sogno con il suo Stefano. Mancava forse solo questo tassello per completare il puzzle, ma più passa il tempo più diventa difficile portare a compimento il sogno della coppia. “Noi siamo comunque una famiglia, ma il dispiacere c’è. Avrei fatto di tutto per realizzare il sogno di un uomo eccezionale come Stefano”, ha ammesso Manila Nazzaro.

L’ex Miss Italia, comunque, continua a non perdere la speranza e fa bene a sperare in un miracolo, se questo può aiutarla ad andare avanti. “E’ andata così al momento, la speranza non si perda nonostante sia demoralizzata a volte”, confessa Manila Nazzaro su Canale 5. Uno stato d’animo comprensibile, che non può far alto che suscitare empatia nei confronti di chi le vuole bene.