Manila Nazzaro choc al GF Vip: “Operata al seno per problema grave”/ Cos’è successo

Manila Nazzaro, operazione al seno: cos’è accaduto all’ex gieffina

“Io ho avuto un problema al seno abbastanza grave, ho dovuto poi operarmi”. Sono queste le parole con le quali Manila Nazzaro, in visita al Grande Fratello Vip per una sorpresa all’amica Milena Miconi, svela di aver vissuto recentemente un problema di salute complesso. Di questo problema Manila ne ha d’altronde parlato in un post pubblicato pochi giorni fa su Instagram, spiegando cosa le è accaduto è perché è stata costretta ad operarsi.

“Dopo diversi anni dal mio intervento al seno, ho avuto una rottura della protesi mammaria in seguito ad una mammografia eseguita evidentemente male.” ha rivelato Manila. “Da lì è iniziato un sieroma tardivo che mi provocava dolore, seno gonfio ed esteticamente brutto. C’era un problema di salute e un disagio che mi faceva star male.” ha ulteriormente spiegato.

Manila Nazzaro, come sta dopo l’operazione?

Il lungo post è stato per Manila Nazzaro anche l’occasione per sfogarsi e fare una riflessione importante: “Perché noi sembriamo sempre così sicure e imbattibili. La verità è che per noi è esattamente come tutte voi. E non c’è da vergognarsi se non ci si accetta. Bisogna però mettersi nella mano di specialisti che ci fanno sentire sicure.” ha tenuto a sottolineare l’ex gieffina, che oggi ha però chiarito di stare bene.













