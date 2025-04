Anche se The Couple è appena iniziato, Manila Nazzaro ha già fatto rivelazioni scottanti su Matilde Brandi, Angela Melillo e Milena Miconi. La concorrente ha fatto sapere che oggi appena ha bisogno di confidarsi con qualcuno chiama le showgirl, le quali prontamente le danno dei preziosi consigli. Nonostante ciò, ha tenuto a precisare che il loro rapporto non è sempre stato così idilliaco, ma l’amicizia forte e vera è nata solo quando non erano più delle adolescenti.

A Laura Maddaloni, Manila Nazzaro ha fatto la confessione che ha lasciato senza parole il pubblico. Pare, secondo il suo racconto, lei e Milena, Angela e Matilde erano diffidenti l’una con l’altra: “Anche nel nostro ambiente spesso c’è rivalità o anche competizione”, le dice. “Cioè noi ci siamo rincontrate avanti con l’età, quando abbiamo, in qualche maniera… posso dirlo, un po’ deposto le armi”. Manila Nazzaro ha poi spiegato che tra di loro c’era molta competizione dato che facevano lo stesso lavoro. Il fatto che la professione era uguale le faceva guardare l’una con l’altra in maniera scettica.

Manila Nazzaro su Angela Melillo e le altre showgirl: “Abbiamo avuto gli stessi dolori“

Laura Maddaloni non si aspettava assolutamente una confessione di questo tipo da parte di Manila Nazzaro. “Ma cos’hai fatto tu?“, le ha chiesto riguardo alla sua carriera. Così, la showgirl le ha fatto un excursus sulla sua vita dicendole di aver vinto Miss Italia e poi di aver iniziato a lavorare in televisione. Chiaramente, frequentava lo stesso ambiente di Angela Melillo e delle altre soubrette, ammettendo di aver provato una competizione sana, sempre con grande rispetto. Nel corso del tempo la vita le ha riavvicinate: “Abbiamo avuto gli stessi dolori“, dice a The Couple.

Manila Nazzaro, che ha da poco confessato un tradimento, racconta che con le amiche Angela Melillo, Milena Miconi e Matilde Brandi se inizio c’era un po’ di rivalità, questo sentimento si è trasformato in una profonda amicizia. Sottolinea anche che lei non è cresciuta insieme a loro dato che 20 anni fa è arrivata a Roma e che dunque rispetto alle altre colleghe ha avuto bisogno di più tempo per farsi conoscere: “Quindi comunque ci siamo avvicinate dopo“. Intanto, Angela Melillo si è fatta sentire sui social facendo un grande in bocca al lupo a tutto il cast di The Couple per questo nuovo inizio.