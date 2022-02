Manila Nazzaro choc su Nicola Pisu “può morire affogato”/ Lui “Non ti riconosco…”

Tensioni alle stelle dentro e fuori la Casa del Grande Fratello Vip, dopo una frase choc pronunciata da Manila Nazzaro nei confronti dell’ex Vippone, Nicola Pisu. Durante una chiacchierata tra l’ex Miss Italia e Miriana Trevisan avvenuta nella serata di ieri, le due donne sono tornate a parlare sull’ex gieffino nonché figlio di Patrizia Mirigliani. La Nazzaro si sarebbe fatta scappare una frase decisamente evitabile che ha fatto parecchio discutere il popolo social ma soprattutto ha portato all’intervento del diretto interessato.

Durante la sua permanenza nella Casa del GF Vip, tra Nicola e Miriana c’era stato un esordio di flirt prima che lui pronunciasse una frase infelice nei confronti della donna e che ieri sera Manila ha rammentato: “Ci sono state delle cose che non mi sono piaciute sue. Lo so che non è stato bello. Poi soprattutto come sempre, quella roba brutta che ha fatto in confessionale. Sì dai quando durante le nomination ti ha votata e ha detto ‘speriamo che trovi uomini che…’”. Il commento della Nazzaro si sarebbe però spinto oltre, come riporta GossipeTv.com: “Cioè Miri lì ha toccato il fondo e per me puoi morire affogato. Lì proprio metti un muro. Quando un uomo ti dice una cosa del genere è la fine boom, basta ed è bene così. Ti disse che meritavi un uomo che ti trattasse male, è stata una cosa brutta senza giustificazioni. Quella li è stata brutta, ha toccato il fondo”.

Manila Nazzaro e la frase choc su Nicola Pisu: lui replica incredulo

Proprio l’espressione pronunciata da Manila Nazzaro “per me puoi morire affogato”, non è andata affatto giù a Nicola Pisu, il quale è stato tirato in causa dalla Vippona. Quest’ultima infatti, nel proseguire il suo commento sull’ex gieffino ha aggiunto: “In quella storia parlavi soltanto tu praticamente […] Tu non hai sbagliato Miriana, magari hai fatto degli errori per proteggere lui”. Manila ha definito il loro flirt “una barzelletta” e tornando nuovamente sullo scivolone di Pisu ha aggiunto: “per me proprio croce, un uomo che si permette di dire quelle cose orrende. Quelle robe non si possono dire. E in qualche maniera è stato punito, la gente ha visto e l’ha mandato a casa sua. Chissà cosa avrà detto in studio”.

A distanza di poche ore, non si è fatta attendere la replica di Nicola Pisu che è intervenuto sul suo Instagram con un post fiume a corredo di una foto del nonno e patron di Miss Italia, mentre bacia Manila fresca di corona: “Incredulo ti ascolto. Mai avrei immaginato che proprio tu mi avresti augurato di “morire affogato””, ha esordito il giovane. “Questa frase dimostra che la violenza non ha genere e che sull’educazione al rispetto delle differenze e della parità, c’è ancora molta strada da fare. Perchè il centro di tutto, cara Manila, non sono i maschi o le femmine, ma la persona”, ha proseguito. Nicola ha ammesso di non riconoscere più la persona che conosceva ed ha dato la sua visione di violenza. Dopo aver ammesso i suoi passati errori per i quali ha spiegato di essersi già scusato, Pisu ha chiosato: “mi dispiace tanto ammetterlo ma la Manila di oggi a quella Miss Italia del 1999 potrebbe solo spolverare la corona!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicola Pisu Mirigliani (@nicola.pisu.mirigliani)





