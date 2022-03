Manila Nazzaro “Clarissa mi ha bloccata dal profilo di Lulù”/ “In finale tifavo per…”

Manila Nazzaro, in una diretta Instagram, risponde alle domande dei fan e ripercorre il suo Grande Fratello Vip durato sei mesi. Sono tanti i rapporti umani che Manila porterà con sè. Oltre all’amicizia con Aldo Montano, Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi, Manila ha ammesso di avere nel cuore Manuel Bortuzo e Lulù Selassiè. Su Lulù, poi, l’ex Miss Italia si è lasciata andare ad una rivelazione. La Nazzaro, infatti, ha svelato di non riuscire a contattarla perchè Clarissa l’ha bloccata anche dal profilo Instagram di Lulù quando quest’ultima era ancora nella casa.Parlando di Lulù, inoltre, Manila ha svelato che, pur essendo felice della vittoria di Jessica, in finale tifava proprio per la fidanzata di Manuel Bortuzzo.

“Sono felice per la vittoria di Jessica, certo però che tifavo per Lulù tra le due sorelle. Perché io con Lulù ho avuto un rapporto molto stretto, sincero e forte. E poi a Lulù dirò che sua sorella Clarissa quando ero dentro al GF Vip ha bloccato il mio profilo e quello di Lorenzo. Sì mi ha bloccata anche con il profilo di Lulù e infatti non riesco a taggarla. Che poi mi ha bloccata con l’account di Lulù, con cui io ho un rapporto splendido. Spero però che questa cosa si risolva. I rapporti sono personali e lei non c’entra nulla con me e Lulù”, ha svelato Manila dando il via ad una mobilitazione sul web con i fan di Lulù che si sono attivati per farle recapitare il messaggio della Nazzaro.

Manila Nazzaro: “Nessun chiarimento con Katia Ricciarelli”

Nel corso della lunga diretta Instagram, Manila Nazzaro ha parlato anche di Soleil Sorge e Katia Ricciarelli dalle quali è stata inseparabile per i primi mesi del reality. L’ingresso di Delia Duran l’ha allontanata prima da Soleil e, successivamente, da Katia Ricciarelli. Tuttavia, se con la Sorge c’è stato un chiarimento, con Katia l’amicizia pare definitivamente conclusa.

“Se ho fatto pace con Soleil? Sì abbiamo chiarito ma due mesi fa mica adesso fuori. Io con Sole nell’ultimo periodo ho avuto dei rapporti molto distesi e molto tranquilli. Però no, non ci sentiamo da quando è finito il programma, però non ne parlo in maniera negativa. Con lei ho chiarito e quando Manila Nazzaro chiarisce, chiarisce, quando Manila non chiarisce – come ho fatto con Katia, non chiarisco”., ha detto la Nazzaro come riporta Biccy.

