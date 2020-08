Manila Nazzaro come Adriana Volpe?/ Grande Fratello Vip e un nuovo programma!

Manila Nazzaro come Adriana Volpe? È ciò che che si prospetta all’orizzonte dell’ex Miss Italia dopo la sua avventura a Temptation Island col fidanzato Lorenzo Amoruso. Stando, infatti, a quanto svela il giornalista Alberto Dandolo per il settimanale Oggi, la Nazzaro sarebbe vicina ad una nuova avventura televisiva. “Manila Nazzaro è stata una delle indiscusse protagoniste dell’ultima, seguitissima edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia. – scrive Dandolo – Forte, indipendente e sensibile Manila ha raccolto consensi sia dal pubblico che dagli addetti ai lavori. Si dice che nella prossima stagione televisiva si apriranno per lei le porte di un nuovo show. Quale?” Non si conosce, dunque, il nome dello show che potrebbe vederla protagonista, tuttavia qualche indizio sul suo futuro è stata proprio Manila a svelarlo.

Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip? Parte l’appello a Maria De Filippi

In un’intervista rilasciata a Blogo.it, Manila Nazzaro ammette di essere stata contattata dalla Rai, ma confessa di voler lavorare con Maria De Filippi. “Se potessi rimanere ancora a lavorare con Maria, per me sarebbe molto bello”, racconta la Nazzaro. “Sarebbe bello, sarebbe un elemento nuovo, sarebbe simpatico”, puntualizza. Poi ammette come tra i suoi desideri c’è la partecipazione al Grande Fratello Vip. “Sarebbe una arma a doppio taglio, potrebbe stancare il pubblico o farlo ulteriormente incuriosire. Non ho mai nascosto che vorrei provare l’esperienza del Gf Vip, che, come Temptation Island, è una grande vetrina. – e aggiunge – Credo, però, di aver anche dimostrato di avere una maturità per fare altre cose. Io in televisione ci ho sempre lavorato, ora la mia ambizione sarebbe quella di avere uno spazio mio.”.



