Manila Nazzaro/ “Con Lorenzo Amoruso siamo una vera e propria famiglia” (Verissimo)

Manila Nazzaro si racconta nella nuova puntata di Verissimo, il rotocalco televisivo di successo condotto il sabato pomeriggio da Silvia Toffanin su Canale 5. La ex Miss Italia è reduce dalla partecipazione all’ultima edizione di Temptation Island Vip 2020 dove ha partecipato con il compagno Lorenzo Amoruso. Un amore nato quasi per caso in un momento peraltro non facile nella vita della ex Miss Italia che da poco si era separata dall’ex marito Francesco Cozza. A fare da Cupido tra l’ex campione e la bellissima conduttrice è stato, manco a dirlo, un social network. Si tratta di Twitter dove Manila e Lorenzo si sono sentiti e scritti per diverso tempo senza però mai vedersi prima. Uno scambio “epistolare elettronico” tra i due con la Nazzaro che non ha mai nascosto la pazienza infinita dell’ex calciatore nell’aspettarla. A raccontarlo è stata proprio Manila che, in una lunga intervista concessa al settimanale Oggi, ha dichiarato: “ci siamo conosciuti su Twitter. Ci siamo scritti per mesi senza prima vederci, ha avuto una pazienza enorme. Ero in fase di separazione dal mio ex avevo la testa da un’altra parte e lui ha saputo aspettare”.

Manila Nazzaro: “Lorenzo Amoruso sempre presente con i miei figli”

Una lunga attesa per Lorenzo Amoruso che alla fine ha conquistato il cuore della bellissima Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia, infatti, una volta superata la separazione dall’ex marito ha cominciato una conoscenza con l’opinionista sportivo che è sfociata poco dopo in un folle amore. “E’ la persona affabile che avete visto, ma ha una testa dura che non vi dico… ma a me piace così. Siamo due persone “alfa”” – ha raccontato la ex Miss Italia che parlando di Lorenzo ha anche rivelato come sia sempre presente con i suoi figli Francesco Pio e Nicolas nati dal matrimonio con Francesco Cozza: “è sempre presente con i ragazzi, è un uomo buono e giocherellone. Pochi sanno che ha alle spalle studi da maestro elementare, quindi li aiuta a fare i compiti, parla diverse lingue. E cucina pure bene. Siamo una vera e propria famiglia, anche se non siamo sposati e lui non è il padre dei miei figli”.



