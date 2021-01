Manila Nazzaro confessione choc “Io e Lorenzo abbiamo perso il nostro bimbo”/ Lutto per la coppia

Manila Nazzaro tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Si tratta di un ritorno per la ex Miss Italia che fra le tante cose potrebbe parlare anche della perdita del figlio rivelata a sorpresa in questi giorni sui social. In occasione della fine del 2020, infatti, la ex concorrente di Temptation Island Vip ha pubblicato una foto sotto l’albero con il suo compagno Lorenzo Amoruso.

Uno scatto felice accompagnato da una lunga didascalia in cui però ha fatto una confessione choc: “per me e Lorenzo è stato allo stesso tempo l’anno della consapevolezza del nostro amore, semplice, forte, limpido, ma che ha lasciato anche a noi un dolore profondo, quando, qualche settimana fa abbiamo perso il nostro bimbo. Parlarne può essere una piccola carezza a tutte quelle coppie che hanno attraversato lo stesso dolore, profondo, di cui non bisogna vergognarsi”. A sorpresa la Nazzaro ha rivelato di aver perso il bambino che aspettava dal suo compagno Lorenzo Amoruso con cui è legata da diversi anni. Una terribile notizia per la conduttrice radio-televisiva che pochi mesi fa, proprio nel salotto di Verissimo, aveva parlato della sua precedente storia d’amore con Francesco Cozza.

Manila Nazzaro oggi: “restare l’uno accanto all’altro è la cura per ogni dolore”

Dopo il matrimonio nel 2005, Manila Nazzaro si è separata nel 2017 quando scopre che il marito si è era fatto una famiglia con un’altra donna. “Aveva un’altra famiglia, una botta fortissima. Ho vissuto una grande depressione. Una sorta di lutto. Mi sono data tante colpe. Non è facile ammettere il fallimento del matrimonio per una donna del Sud come me. Nella mia famiglia nessuno si era mai separato prima” – ha raccontato la ex Miss Italia che ha ritrovato l’amore e il sorriso fra le braccia dell’ex campione della Fiorentina. Nonostante la perdita del figlio, la Nazzaro guarda al futuro con grande positività “restare l’uno accanto all’altro è la cura per ogni dolore”.

Parlando proprio del precedente matrimonio con Francesco Cozza ha detto: “è stata una storia molto bella, tutto accade per un motivo, da questo matrimonio sono nati due bambini che sono il mio tutto. Il momento più doloroso è stato realizzare che c’erano tante bugie. Ho sempre detestato la non chiarezza, mi fa star male, il fatto di non capire mi ha fatto soffrire per tanto tempo. Oggi abbiamo un rapporto, non bellissimo, ma c’è tanta buona volontà. Il senso di rabbia mi è passato”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA