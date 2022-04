Manila Nazzaro contro Adriana Volpe?/ Lei smentisce “Spalla in studio per me”

Durante la puntata di Verissimo andata in onda sabato 2 aprile, Silvia Toffanin ha intervistato Manila Nazzaro, una delle protagoniste del Grande Fratello Vip 2021 intervenendo anche con Miriana Trevisan per raccontare la loro amicizia nata durante il corso del reality. Nel corso dell’intervista l’ex miss Italia ha raccontato del suo rapporto con Adriana Volpe, con cui aveva avuto un rapporto teso in passato quando la donna la sostituì in un programma televisivo.

Manila Nazzaro a spiegato a Silvia Toffanin che gli scontri con la donna siano stati montati soprattutto da parte della stampa e che alcune parole l’abbiano toccata nel profondo: “In qualche maniera io ci rimasi male. La polemica fu montata più che altro dalla stampa, però quelle cose dette, scritte e raccontate possono ferire. Non ci siamo parlate per molto tempo fino a che lei non ha voluto parlarmi”.

Manila Nazzaro rancore per Adriana Volpe? Ho avvertito Adriana come una spalla

Manila Nazzaro a Verissimo ha ribadito di non essere in brutti rapporti con l’opinionista del Grande Fratello Vip 2021: “Siamo due donne che si sono riconosciute in tante cose. Ad un certo punto ho avvertito Adriana come una spalla in studio per me. È stato un punto di forza importantissimo. La volevo ringraziare per aver sempre creduto alla persona che sono”.

Nel corso dell’intervista l’ex Miss Italia ha raccontato anche del suo rapporto con Caterina Balivo con la quale non sembra esserci un rapporto idilliaco raccontando: “In realtà sembra che lei avesse detto che io non l’ho salutata negli studi di un programma televisivo. In realtà può succedere, in qualche maniera lei non è stata molto amichevole nei miei confronti”.

