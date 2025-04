Nella casa di The Couple 2025 il gioco si fa sempre più duro e non mancano le incomprensioni e gli scontri tra i concorrenti. In settimana Manila Nazzaro si è scontrata con Antonino Spinalbese reo confesso di aver mangiato un pezzo di pastiere cucinato dalla ex Miss Italia con alcune compagne. “Una pastiera fatta da me, Irma e altre per tutte, ci sembrava un gesto bello per il gruppo. Lo scherzo ci sta, ma andare a rovinare una cosa su cui ci eravamo impegnate così tanto” – dice Manila che cerca di spiegare cosa è successo.

Non solo, la ex Miss Italia: “come dice Luca Tommassini ho una bella scorza da questo punto di vista, detto ciò qui purtroppo c’è assolutamente una disattenzione per gli altri. Nel momento in cui noi scherziamo che la roba viene conservata nella nostra stanza perchè c’è un comò più grande, mi chiedono di fare la spesa perchè chi ha una famiglia ha una capacità migliore”.

Dallo studio Francesca Barra ha qualcosa da dire a Manila Nazzaro: “il gruppo presuppone che la mia libertà finisca dove inizia quella dell’altro se no questo è il migliore modo per restare da sola. Se il gruppo richiede maggior leggerezza su queste condivisioni probabilmente sei tu che devi adeguarti al gruppo”. La ex Miss Italia si difende: “noi facciamo parte di un gruppo, detto ciò la questione cucina non è gestita solo da me, ma a loro fa comodo attaccare me perchè sono l’unica che si è esposta. Qui la gestione delle cose anche con il sorriso la facciamo tutti insieme”.

Antonino Spinalbese ha qualcosa di dire sul pastiera gate: “innanzitutto volevo dire che le pastiere sono state ridate. Detto questo mi è venuta l’ansia perchè le strisce avevano un significato che ho poi chiesto, ma non lo sapevano. Siccome ho visto che ci è rimasta male davvero mi è venuta l’ansia”.