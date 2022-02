Manila Nazzaro crisi di pianto al GF Vip/ “Alcol e strusciamenti non mi appartengono”

Manila Nazzaro ha avuto un cedimento e si è messa a piangere al Grande Fratello Vip. Un momento di tristezza e desolazione per l’ex Miss Italia, che è stata subito confortata dalle amiche Jessica e Lulù Selassiè, pronte ad ascoltarla e a stringerla in un abbraccio sincero, capace di farle ritrovare quella fiducia in se stessa e nel futuro che ad un tratto la concorrente pareva avere smarrito. In realtà, c’è di più dietro alle lacrime della bionda gieffina, che nelle scorse ore ha avuto un’animata discussione con Alessandro Basciano, che l’ha portata anche a un allontanamento da Sophie Codegoni, con la quale Manila Nazzaro ha vantato sempre un ottimo feeling.

Urge fare un passo indietro, a tal proposito: nella giornata di venerdì 4 febbraio, era stata proprio Manila a rivelare di aver avuto una discussione molto accesa con Basciano, in quanto il vip, ritenendola una sua amica, pensava che lei non avrebbe mai potuto andare contro di lui. La donna ha spiegato però di aver preso le difese di Sophie in quanto, avendola vista in lacrime, ha provato a comprendere le ragioni del suo stato d’animo e, dopo averle apprese, ha ritenuto che a sbagliare fosse stato Alessandro, analizzati anche i precedenti litigi verificatisi all’interno della coppia.

MANILA NAZZARO: “A ME INTERESSA CHIARIRE CON SOPHIE, PIÙ CHE CON ALESSANDRO”

Dopo la narrazione dei fatti da parte di Manila Nazzaro, è stata Katia Ricciarelli a tentare di capire come siano andate le cose tra Sophie e Alessandro: “Lei ha ritrattato tutto – le ha risposto Manila, aggiungendo che Sophie continua ad affermare di non aver mai rivelato nulla né a Manila né agli altri coinquilini –. È come se avesse paura”, forse della reazione di Basciano.

Torniamo così al pianto di Manila, confortata dalle princess: “Mi sento persa… L’alcol e gli strusciamenti non sono cose che mi appartengono… A me interessa chiarire con Sophie più che con lui (Alessandro, ndr) e non voglio che lei copra le cose”.

