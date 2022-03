Manila Nazzaro critica Lulù “Ancora immatura, pensa a se stessa”/ Appoggia Jessica e…

L’atteggiamento di Lulù Selassiè nei confronti della sorella Jessica torna a far discutere dentro e fuori la Casa del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ieri ha mostrato la line della vita della maggiore delle Selassiè che, nel discorso, ha inserito anche il rapporto con le sorelle, alle quali ha spesso dovuto fare da madre. Parole, queste, che hanno infastidito Lulù, che ha dunque criticato la sorella. In piscina, Jessica si è allora sfogata con Manila, trovando il suo totale appoggio in questa diatriba.

“Sai quante me ne ha dette? ‘Sei scema, mica stiamo alle elementari…’ Tutti questi sono comunque dei giudizi. Io a lei la capisco sempre e la giustifico sempre”, ha tuonato Jessica, un po’ esasperata dai frequenti atteggiamenti vittimistici di Lulù. Un’idea che, d’altronde, altri in Casa si sono fatti, Manila compresa.

Manila Nazzaro appoggia Jessica Selassiè e critica Lulù: “Non ha ancora quella maturità”

La Nazzaro ha analizzato l’atteggiamento di Lulù Selassiè nei confronti della sorella Jessica, confermandole di concordare con lei: “Voi avete due caratteri ed è questa la cosa che Lulù deve capire solo che non ne vuole parlare. Io ho cercato di dirle ‘Capisci che lei parlava di una sua fragilità sul fatto che deve sempre capirvi e nel momento in cui non lo faceva, perché aveva le sue buone ragioni, voi boom, come si è visto qua! Adesso è donna, prima era comunque una ragazzina…'”, le ha fatto notare. Aggiungendo che spesso si focalizza solo su se stessa: “Ogni tanto Lulù il fatto di ‘io io io’ ce l’ha. È buona, generosa, attenta però quando gli parte l’io è io. ‘Io ci sono rimasta male, chissà la gente cosa pensa, chissà che persona sono…’. Ma perché non viene da te a dirti ‘Jessi perdonami, perché ti sei sentita giudicata da me?'” Per Manila, insomma, Lulù “Non ha ancora quella maturità, ci arriverà, ma tu più di così non potresti essere.”, ha infine detto a Jessica.

