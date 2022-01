Manila Nazzaro/ ‘Crocerossina’ di Gianmaria e la lettera a Manuel Bortuzzo

Il percorso oggi di Manila Nazzaro all’interno della Casa del Grande Fratello VIP, edizione 2021, è molto cambiato. Se prima l’ex Miss Italia era al centro del fuoco incrociato di diversi inquilini, ora la bella concorrente ha trovato una dimensione più equilibrata, integrandosi giorno dopo giorno con il gruppo. Manila è diventata confidente di diversi concorrenti, si premura di stare accanto a chi soffre l’isolamento dovuto al reality, di consolare le bruciacchiature di cuore in quel folle gioco di flirt che nascono e muoiono, raramente crescono, come funghetti spesso velenosi, cucina e si offre nelle faccende con grande iniziativa. Il suo ruolo di confidente, in questo caso di sorella maggiore, l’ha portata ad avvicinarsi ad un concorrente che, a suo dire, sta soffrendo molto la situazione sentimentale nella quale si è trovato: Gianmaria Antinolfi.

Illuso di avere trovato la giusta compagna con la quale tessere una relazione stabile, la bella influencer campana Federica Calemme, che l’ha “scaricato” quasi sul nascere ammettendo che preferisce continuare sola il gioco e non coinvolta in un’avventura romantica, Manila ha consolato l’imprenditore che davvero sta soffrendo questo mancato rapporto. Anzi, Manila non è stata sola in questa cura del cuore nei confronti di Gianmaria: mentre sussurrava all’orecchio di Gianmaria parole di conforto come ‘Non hai ancora trovato la donna che ti merita’, sull’altro lato di Antinolfi la bella Miriana Trevisan lo accarezzava dolcemente, due sorelle bellissime per lenire le ferite di un cuore spezzato.

MANILA NAZZARO LA LETTERA A MANUEL BORTUZZO: “SI E’ ALZATO UN MURO…”

Manila Nazzaro, inoltre, nelle ultime ore ha cercato di riavvicinarsi anche a Manuel Bortuzzo, ma le riesce difficile a tal punto dirgli ciò che il cuore le suggerisce, che ha preferito scrivergli una lettera coinvolgendo nella lettura, prima della consegna, anche Soleil Sorge. Succede così che Manila inizia a leggere la sua missiva indirizzata a Manu specificando che ciò che vuole comunicargli le riesce difficile a parole, situazione per lei forse difficile ma con la volontà di risolvere i malintesi tra i due.

‘Si è alzato un muro tra di noi e non c’è modo di parlarne’, così inizia la lettera di Manila Nazzaro che mette in evidenza come, da quando Manuel si è avvicinato alla principessina Lucrezia Hailé Selassié, quella bella atmosfera di complice amicizia tra loro è svanita e di ciò Manila soffre e non poco. Non solo questo: per motivi legati alla fragile salute dell’uomo, Manila Nazzaro sa che Manu presto lascerà la casa e sta facendo di tutto che l’uscita sia accompagnata dal dolce ricordo dei loro momenti assieme, senza rancori, sempre nel nome di quell’amicizia sincera che è sempre stata motivo di complicità e divertimento, condivisione tra loro.



