Manila Nazzaro crollo al Gf Vip/ “Non volevo alzarmi”, Valeria e Miriana la consolano

Manila Nazzaro ha avuto un crollo nella casa del Grande Fratello Vip. L’ex Miss Italia non sta vivendo un bel momento: ha ammesso, nei giorni scorsi, di avere accusato l’uscita di Aldo Montano e di Francesca Cipriani, tanto da essere destabilizzata e da non trovarsi bene con i neo-entrati. In diverse occasioni nelle scorse ore ha manifestato il suo disagio, anche mostrandosi in lacrime davanti a tutti i coinquilini.

L’ultimo episodio questa mattina. Valeria Marini ha rimproverato Manila Nazzaro per essere eccessivamente pesante sul tema della pulizia della casa e lei non ha retto, tanto da scoppiare ancora una volta a piangere. È così che proprio l’attrice, insieme a Miriana Trevisan, si è ritrovata costretta a consolarla. Le due amiche le hanno asciugato le lacrime. “Non ci pensare, poi lo facciamo insieme”, hanno detto. Ma non è sembrato facile rimediare al danno, dato che la sofferenza della concorrente del reality show pare avere delle radici più profonde. “Oggi non volevo neanche alzarmi dal letto”, ha ammesso.

Manila Nazzaro crollo al Gf Vip: perché non ha abbandonato la casa?

In molti si stanno chiedendo, anche in virtù del crollo emotivo, perché Manila Nazzaro abbia deciso di restare nella casa del Grande Fratello Vip. La concorrente è sempre stata combattuta tra abbandonare il reality show e non, ma alla fine ha voluto continuare la sua esperienza, seppure ricca di alti e bassi. Adesso è proprio un momento “no” ed i motivi sembrerebbe essere variegati: è in generale piuttosto stanca.

A sostenerla, ad ogni modo, ci sono i coinquilini. Oltre a Valeria Marini e Miriana Trevisan, infatti, anche altri le sono state accanto in queste ore difficili, in primis Katia Ricciarelli. “Siamo qui da 90 giorni ed ha una famiglia a casa. È un momento così, basta. È una donna forte ed è il perno della casa. Non te voglio vedè così”, ha commentato. Manila Mazzaro, da parte sua, può godere inoltre dell’appoggio del pubblico, che l’ha sempre apprezzata per la sua sincerità e spontaneità.

