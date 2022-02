MANILA NAZZARO/ Dall’amicizia alle critiche di Soleil: l’ex Miss Italia in lacrime

La puntata del 14 febbraio ha regalato a Manila Nazzaro momenti non solo felici e romantici, ma anche piuttosto tristi e amari. L’ex Miss Italia, nel giorno dedicato alle coppie di innamorati, ha ricevuto un pensiero da parte di Lorenzo, il suo compagno, che le ha fatto recapitare una composizione di rose rosse e una bellissima lettera. Uscita dal confessionale, ha condiviso la sua felicità con i compagni. Tuttavia la serata non è stata tutta rosa e fiori per Manila che ha dovuto fronteggiare gli attacchi di Katia, ormai ex amica, con cui i rapporti sono piuttosto tesi.

Nel corso della serata hanno cercato di confrontarsi, ma con scarsi risultati. Inoltre, ripresa da Alfonso Signorini, Manila ha ammesso di aver parlato di Katia, insieme a Jessica e Miriana. Post puntata, Manila si sfoga con Delia, Sophie e Miriana circa gli esiti della serata. Ciò che l’ha più ferita sono stati la nomination fatta da Giucas Casella e il comportamento di Katia nei suoi confronti. Per quanto riguarda la nomination, l’illusionista, uscito dal confessionale, ha dichiarato di aver fatto il nome di Soleil come candidata per la finale. Manila sostiene che tale scelta sia ingiusta perché Giucas avrebbe dovuto salvare qualcuno di più vicino a lui e si dice delusa dal suo comportamento, frutto, a suo dire, dell’ennesima tattica di gioco.

Manila Nazzaro, rottura con Soleil Sorge e Katia Ricciarelli

L’ex Miss Italia rivendica la sua trasparenza e la volontà di continuare a fare le nomination con il cuore e non agendo di strategia. Inoltre teme che Katia stia aizzando la Casa contro di lei e si dice dispiaciuta di come sono andate le cose in puntata. Ormai pensa che il rapporto tra lei e la cantante non sia recuperabile: Soleil e Katia portano avanti la tesi secondo cui Manila ha stretto amicizia con Miriana e con le altre donne della casa solo per sparlare di loro. Manila ovviamente dissente e si dice stanca della situazione. Dopo qualche ora dalla fine della puntata del 14 febbraio e dopo aver tanto discusso con le sue nuove amiche, Manila accusa il colpo e crolla in un pianto dirotto, pronta ad essere consolata da Delia e Miriana.

Quest’ultima la invita ad essere forte, a non mollare e di focalizzarsi sui rapporti di amicizia veri che ha instaurato con altri membri della casa, come Aldo, Gianmaria e Barù. Anche Delia interviene rassicurando Manila su bel percorso che ha fatto finora e sottolinea che le persone da casa di sicuro hanno colto la sua vera essenza. Non solo Katia, però. L’ex Miss Italia è in rottura anche con Soleil Sorge, che non ha accettato come Manila abbia accolto Delia, a causa del suo flirt con Alex Belli. Soleil, infatti, ritiene la Nazzaro poco coerente e ha convinto anche Katia.



