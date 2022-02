Manila Nazzaro/ Dubbi su Antonio e Delia, rischia il confronto con Nicola Pisu?

Manila Nazzaro, tra le protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip, si è mostrata nelle ultime ore particolarmente infastidita dalle provocazioni tra Antonio Medugno e Delia Duran e ne ha preso le distanze, dissociandosi dal momento di goliardia che stavano vivendo. “Io magari sbaglio a volte a vedere cose dove non esistono“, ha ammesso l’ex Miss Italia in un dialogo con Delia, la quale ha replicato: “Capisco la tua opinione e mi fa piacere perché ci tieni alla mia amicizia. Io non mi sarei mai permessa di fare determinate cose. C’è un limite a tutto, anche a giocare”.

Katia Ricciarelli torna a GF Vip/ Confronto con Manila, Miriana e le Selassiè

Insomma, Delia, pur ammettendo di nutrire un particolare affetto nei confronti di Antonio, ha sottolineato la volontà di non complicarsi ulteriormente la vita sentimentale: “Lui per me sarà una persona speciale nonostante tutto, è carino e dolce”. Eppure, Manila non è convinta: “Io vedo delle cose che tu ancora non vedi. Vedo delle cose poco chiare. Ormai ho capito che in questa fase del gioco tirano fuori tutti un po’ di strategia”. Di fatto, l’avvicinamento di Antonio Medugno a Delia Duran potrebbe essere riconducibile a una tattica per agguantare la finalissima? Questo, in soldoni, è il pensiero di Manila.

Manila Nazzaro attacca Katia/ “Mi ha offesa per 5 mesi basta star male per lei”

MANILA NAZZARO E KATIA RICCIARELLI: C’ERAVAMO TANTO AMATE…

Durante la puntata di giovedì scorso del GF Vip, Alfonso Signorini ha messo a confronto Katia Ricciarelli, Soleil Sorge, Miriana Trevisan e Manila Nazzaro. La ex Miss Italia è stata attaccata verbalmente dalla Ricciarelli e a sua volta ha replicato alle brutte parole della cantante, dandole della “crudele”. La soprano non ha apprezzato che la showgirl in più di un’occasione le abbia detto di essere una bugiarda. A fare infuriare Katia è stato il presunto voltafaccia della Nazzaro, all’inizio molto vicina all’ex di Baudo e Soleil, fino a quando non ha stretto amicizia con Delia Duran e da qui sono nate le incomprensioni con le altre due concorrenti, sino alla rottura del sodalizio.

Manila Nazzaro sbotta dopo rimprovero di Soleil/ “Non posso commentare? Sono stufa!”

Al televoto la Ricciarelli è stata eliminata e come ultima richiesta si è fatta freezzare per salutare solo alcuni dei concorrenti, escludendo dalla lista naturalmente la Nazzaro. Questo gesto ha fatto infuriare il compagno della showgirl, Lorenzo Amoruso, che sui social ha definito la cantante lirica un’artista vuota senza umiltà. Oltretutto, l’uomo ha fatto notare che il Grande Fratello Vip ha mandato in onda solo le scene che riguardavano Katia e Soleil, censurando quelle in cui Manila veniva attaccata verbalmente dalle due gieffine e che l’hanno poi portata a usare un linguaggio feroce nei loro confronti.

MANILA NAZZARO: CONFRONTO IN VISTA CON NICOLA PISU?

Manila Nazzaro, parlando con Miriana, si è detta preoccupata per ciò che dovrà affrontare una volta fuori dalla Casa, ma ammette di non essere pentita di nulla. Probabilmente qualche errore lo ha fatto, ma, visto il percorso che ha portato avanti, si sente orgogliosa di se stessa. All’inizio sarà difficile riadattarsi alla normalità, ma oramai la finale è vicina, mancano appena due settimane e per ora non ha voglia di uscire dalla porta rossa. In questo momento Manila avverta malumore per la situazione che sta nascendo in Casa, per questo sta cercando di escludere dalle sue giornate le discussioni che la infastidiscono, preferendo trascorrere il suo tempo con le persone con cui si trova più in sintonia.

Nella prossima puntata la Nazzaro potrebbe avere un confronto con Nicola Pisu: la showgirl è tornata a dire la sua su di lui e senza mezze misure ha ricordato i suoi trascorsi da tossicodipendente. Le sue parole hanno scatenato uno tsunami social e buona parte del pubblico si è schierato dalla parte del giovane, che oramai è fuori dalla Casa da molto tempo. La madre, Patrizia Mirigliani, ha fatto sapere che, se suo figlio sarà d’accordo, agirà per vie legali nei confronti della showgirl per mettere fine a questa storia. Manila ora deve prestare molta attenzione in ottica vittoria finale, in quanto dai social emerge come stia perdendo molti consensi. All’interno della Casa sono in molti a volerle bene e raramente finisce al televoto, ma il pubblico non è così clemente…



© RIPRODUZIONE RISERVATA