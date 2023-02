Manila Nazzaro, duro attacco al GF Vip per Milena Miconi/ “Sono due mesi che…”

Milena Miconi in difficoltà al GF Vip: Manila Nazzaro si scaglia contro il reality

Le vicende relative al GF Vip hanno spesso delle reazioni di riflesso anche fuori dalle mura della Casa più chiacchierata d’Italia. L’ultima questione che ha infiammato i social vede protagonista un ex volto del reality, Manila Nazzaro. La donna è entrata a gamba tesa contro il GF Vip, con un parere in supporto di ciò che sta accadendo nelle ultime ore a Milena Miconi. L’attrice ha avuto un momento di debolezza piuttosto evidente e un dettaglio non è passato inosservato all’ex Miss Italia.

Milena Miconi, nel corso della mattinata, è letteralmente scoppiata in lacrime in seguito ad una crisi a suo dire praticamente immotivata. La mancanza degli affetti e il tragico lutto recente del suo agente – nonché amico – devono averla portata ad un crollo emotivo che è solo una goccia rispetto ad un periodo decisamente sottotono per l’attrice. La situazione ha portato un ex volto del GF Vip ad intervenire: Manila Nazzaro. Quest’ultima tramite un post sui social si è letteralmente scagliata contro la produzione criticando aspramente il trattamento per Milena Miconi, a suo dire in contrasto rispetto a ciò che è stato riservato nelle ultime settimane per altri concorrenti.

Manila Nazzaro, pesanti accuse al GF Vip: “Meglio che taccio…”

“Milena ha ancora una volta un momento di sconforto e il GF Vip ancora non si decide a farle una sorpresa per aiutarla?” Questo l’interrogativo polemico di Manila Nazzaro rispetto alle vicissitudini recenti dell’attuale concorrente Milena Miconi. Il post su Instagram continua poi così: “Sono due mesi che si spende per tutti: ma mi sa… Lì dentro persone così non sono importanti per l’hype del programma. Meglio che taccio…”. La frecciatina dell’ex Miss Italia è piuttosto eloquente e l’accusa al GF Vip di utilizzare due pesi e due misure non è passata inosservata ai followers.

Secondo Manila Nazzaro, la produzione del GF Vip starebbe dunque peccando di superficialità nei confronti di Milena Miconi. Dato lo sconforto più che giustificato della concorrente, l’ex Miss Italia reputa inaudita la scelta di non aiutarla con una sorpresa particolare o semplicemente con un messaggio di conforto da qualcuno che le sia caro dal punto di vista affettivo. Il tutto, secondo la Nazzaro, sarebbe riconducibile a ragioni legate all’hype: altri concorrenti sarebbero dunque meritevoli più di lei solo per la maggiore risonanza nelle dinamiche del reality condotto da Alfonso Signorini.











