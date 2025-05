Non scorre buon sangue tra Manila Nazzaro e Antonino Spinalbese nella casa di The Couple – Una vittoria per due, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Sin dall’inizio del programma l’ex Miss Italia e l’ex di Belen Rodriguez non hanno legato particolarmente e, in vista della finale della prossima settimana, i rapporti si fanno sempre più tesi all’interno della casa! In particolare durante l’ultima settimana nella casa in tanti hanno puntato il dito contro Antonino parlando anche del rapporto con il suo compagno d’avvenuta Andrea. In particolare diversi coinquilini l’hanno giudicato come succube di Antonino, ma l’ex calciatore si difende: “mi spiace se passa per stratega, non sono assolutamente succube. Non è vero, anzi…”.

Lo stesso Antonino in sua difesa precisa: “Andrea è molto difficile da nascondere per chi vede le 24H, Andrea è una persona che si diverte, spruzza di gioia, parla con tutti”. La parola poi passa a Manila che ha qualcosa da dire sul loro comportamento: “a volte loro si fingono tanto legati ad altre coppie quando in realtà non è così”.

The Couple, Manila Nazzaro e Antonino Spinalbese è scontro! “Non è bello fare l’amico”

Non solo Manila Nazzaro parlando di Antonino Spinalbese rivela come non si sia mai interessato alla sua conoscenza e a quella del marito Stefano Oradei: “quando una coppia non è particolarmente gradita, anche se noi abbiamo legato tanto con Andrea. Antonino l’affrontavo, lui è disinteressato, lui fa il suo gioco e noi il nostro”. L’ex Miss Italia poi aggiunge: “ma non è bello fare l’amico e sembrare tanto legati quando poi non è così. Attenzione tutti questi avvicinamenti non sono sinceri, naturalmente escludo Andrea. Quattro bambolotti quando l’ho detto è perchè si muovono come Yes Man, noi vediamo la palestra, il sole, ma le personalità non escono”.

Ilary Blasi dallo studio: “se leviamo la palestra e il solo che fanno?” con la Nazzaro che ironica replica- “se ammazzano!”. L’ulmta parola passa poi a Stefano Oradei che precisa “stiamo condividendo un gioco, ma capisco tutto non ha mai parlato con Manila. Da uomo e nei confronti di mia moglie mi ha dato fastidio”.