Speciale momento andato in scena nella casa di The Couple nelle scorse ore tra Manila Nazzaro e Brigitta Boccoli. La compagna di vita di Stefano Oradei, comprendendo un momento non facilissimo della compagna di gioco, si è soffermata con la donna su alcune questioni personali.

Manila Nazzaro ha messo mano alla scatola dei ricordi e ha rievocato i momenti in cui ha lasciato il suo vecchio compagno e i primi dubbi sorti durante la frequentazione con Stefano. Sono stati i suoi figli ad aiutarla ad accogliere quello che sarebbe diventato il suo futuro marito. I ragazzi hanno scorto in lui qualcosa che lei ancora non era riuscita a vedere.“Stefano sembra proprio un regalo” ha confidato con una vena di malinconia Brigitta Boccoli, elogiando l’uomo che non è solamente innamorato ma anche ricco di qualità. La felicità che la coppia prova è sotto gli occhi di tutti anche nella casa di The Couple, una nuova pagina della vita di Manila Nazzaro che la donna ha accettato di condividere con il pubblico due anni dopo l’esperienza al Grande Fratello, visto che ai tempi era ancora legata a Lorenzo Amoruso.

Manila Nazzaro e le confessioni sui figli con Brigitta Boccoli

In un momento molto toccante andato in scena nelle scorse ore nella casa di The Couple, Manila Nazzaro ha raccontato il suo rapporto con i figli e quanto siano stati importanti lungo il passaggio dalla storia con Lorenzo Amoruso a quello con l’attuale compagno di vita, Stefano Oradei.

La stessa showgirl ha raccontato alla compagna di gioco nel programma di Canale Cinque l’influenza dei figli nella sua vita. “Amo i momenti in cui la sera ci mettiamo insieme nel letto” ha detto la donna trovando il parere concorde di Manila Nazzaro, legatissima ai suoi ragazzi.