STEFANO ORADEI, NUOVO COMPAGNO DI MANILA NAZZARO/ “Con lei amore a prima vista, la amo follemente”

Manila Nazzaro, ospite della puntata di Verissimo del 7 ottobre, racconta a Silvia Toffanin il suo nuovo amore. Con lei in studio c’è il nuovo compagno Stefano Oradei, che ha per lei solo parole di grande amore: “Siamo due anime che si sono unite. – spiega lui – Per me è stato amore a prima vista. Credevo non esistesse questo amore che cambia la vita, che cambia un po’ tutto. Lei mi ha fatto conoscere l’amore puro.”

Manila sottoscrive le sue dichiarazioni e aggiunge: “Lui è un uomo di altri tempi, gentile, estremamente galante. Lui ci ha creduto subito in questo amore, io no, inizialmente lo allontanavo visto anche il mio passato.” Poi però Manila ha ceduto e ora insieme stanno vivendo una bellissima storia d’amore. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Manila Nazzaro, dai dissidi con Lorenzo Amoruso alla nuova realtà con Stefano Oradei

Alcuni mesi fa il nome di Manila Nazzaro è stato tra i più digitati in ottica di cronaca rosa, seppur non proprio con accezione positiva. La donna era nel pieno di una situazione turbolenta con l’ormai ex compagno Lorenzo Amoruso. La liaison durata 5 anni è giunta al capolinea per via di alcune incomprensioni, ma l’amore è tornato a squillare nel cuore dell’ex Miss Italia. Prima i rumor e poi le certezze; la nuova fiamma di Manila Nazzaro corrisponde al nome di Stefano Oradei.

“Lo conosco da anni; è una persona speciale nella mia vita ed è un’anima rara per educazione e dolcezza”. Queste le parole di Manila Nazzaro risalenti a qualche settimana fa e riferite proprio alla figura di Stefano Oradei. La dedica della showgirl arrivò quando ancora la relazione non era ufficiale ma tanto bastò per dare agli appassionati la quasi certezza che la liaison fosse a buon punto per arrivare ad uno step ancora più importante.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei: la carriera del ballerino professionista

La love story tra Manila Nazzaro e Stefano Oradei ha chiaramente acceso la curiosità degli appassionati, soprattutto in riferimento alle informazioni su quest’ultimo. Stando a quanto reperibile in rete, l’uomo ha iniziato ad appassionarsi di danza fin da giovanissimo, destreggiandosi tra l’altro nei generi più disparati. Il suo talento emerse in maniera evidente già all’età di 19 anni quando riuscì a raggiungere il traguardo di vincere il campionato nazionale di danze latino americane.

Stefano Oradei – attuale compagno di Manila Nazzaro – non è sconosciuto al mondo dello spettacolo. Il ballerino professionista ha infatti fatto parte della squadra di Ballando con le stelle per ben 7 anni; precisamente dal 2013 al 2020. Per quanto riguarda le trame passate di carattere sentimentale, l’attuale compagno della conduttrice è stato legato per oltre 10 anni alla collega Veera Kinnunen. La loro liaison è però terminata nel 2019 – come riporta Tag24 – in seguito al presunto flirt tra la sua ex compagna e Dani Osvaldo, proprio durante l’esperienza a Ballando con le stelle.

