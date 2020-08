Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso al Gf Vip?/ Lei: “Sarebbe divertente, chissà…”

Il futuro televisivo di Manila Nazzaro e del suo compagno Lorenzo Amoruso, potrebbe non essersi esaurito con l’ottima partecipazione a Temptation Island, fortunatissimo programma firmato Canale 5 conclusosi la scorsa settimana. Negli ultimi giorni stanno infatti circolando numerose voci in merito ad una possibile partecipazione dell’ex Miss Italia e dell’ex calciatore, al Grande Fratello Vip. Intervistata sull’argomento da Vanity Fair, la Nazzaro non conferma ma nemmeno smentisce: «Stanno parlando di tante cose. Io mi auguro semplicemente di avere una continuità lavorativa, magari rimanendo accanto a Maria. Anche Lorenzo ha avuto diverse proposte: improvvisamente tutti si sono accorti di noi e spero che qualcosa di concreto possa arrivare. Per la prima volta dopo tanti anni, mi sento positiva». Manila fa chiaramente capire che non disdegnerebbe entrare nelle casa più spiata d’Italia assieme al suo partner: «Sarebbe divertente, uno “scontro tra titani”. Lui ha la testa durissima e io non gliene faccio passare una. Insieme siamo esilaranti, senza contare le figure di me*da che ogni tanto facciamo».

MANILA NAZZARO E LORENZO AMORUSO: “UN MOMENTO DI GRANDE SERENITA’”

E a proposito di Amoruso, i due sono usciti rafforzatissimi dall’esperienza in Sardegna, e in queste settimane stanno cercando casa per andare a vivere assieme: «È un momento di grande serenità e di grande amore – le parole della Nazzaro – in questi giorni stiamo vedendo delle case a Roma, anche se a settembre ci metteremo più sotto a cercare. Dobbiamo ringraziare Maria, che ha subito creduto nella normalità del nostro amore, e Temptation perché ci ha dato quella bella scossa che ci serviva». E prima dell’eventuale partecipazione al Gf Vip e della convivenza con Amoruso, scatterà il nuovo programma su Rai Due. Da domani, in seconda serata, sarà infatti alla conduzione di “E la chiamano estate”: «È un programma sul turismo italiano post-Covid: abbiamo raccontato quanto la gente abbia voglia di riscoprire l’Italia e le nostre bellezze, che prima snobbavamo un po’. Ora abbiamo bisogno di vivere il nostro paese e di valorizzarlo come merita». Quindi un messaggio rivolto a tutte le donne, alla luce della sua esperienza a Temptaton: «Sono riuscita a essere me stessa in tutto e per tutto e ad ammettere le cose che non andavano nella mia vita: noi donne non dobbiamo imbarazzarci per le nostre fragilità».



© RIPRODUZIONE RISERVATA