Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: cosa si sono detti a distanza

The Couple non sta regalando grosse dinamiche, ma Manila Nazzaro è al centro della discussione per alcune dichiarazioni. La conduttrice ed ex Miss Italia sta partecipando al reality di canale 5 con il marito Stefano Oradei. I due si sono sposati nel 2024. Con Stefano Oradei, la Nazzaro ha ritrovato l’amore dopo la fine della lunga relazione con Lorenzo Amoruso. A The Couple, la Nazzaro ha parlato della storia d’amore con Lorenzo Amoruso che ha poi commentato sui social. Durante la seconda puntata del reality show, in diretta, la Nazzaro ha risposto all’ex compagno rispondendo all’accusa di un presunto tradimento.

“Chi vive nella menzogna? Io sono sempre stata una grande signora nel non raccontare perché io e i miei figli ci siamo allontanati”, ha detto ieri Manila Nazzaro. Poi ha aggiunto: “Non c’erano comportamenti corretti in quella casa. Io fossi in lui non parlerei oltre. Quest’uomo (Stefano Oradei, ndr) ha salvato me e i miei figli. La sottoscritta è stata sottoposta a shitstorm… sono stata una signora fino alla fine”.

La replica di Lorenzo Amoruso e la reazione del web

“Quando capiranno di non poterti né superare né eguagliare, proveranno a sporcarti, Giovanni Falcone. Questo è il pensiero del giorno”. Queste le parole di Lorenzo Amoruso in risposta a Manila Nazzaro. Dopo il botta e risposta a distanza di Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro, alcuni utenti hanno indagato sul web e scoperto una foto dell’ex coppia che risale a dicembre 2023 e che sembrerebbe dare ragione a Lorenzo Amoruso.

A riportare la foto in questione è il Vicolo delle news che ha pubblicato la foto in questione in cui Amoruso e la Nazzaro, con un look tipicamente natalizio, sorridono per la classica foto ricordo. Proprio per la presenza di tale foto, il popolo del web ha sposato la tesi di Amoruso.

