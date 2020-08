Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: “Ci sposiamo”/ Lui: “Sul figlio freno…”

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso hanno superato la prova di Temptation Island 2020 e adesso sono ancora più uniti e innamorati. Conclusa l’avventura nel villaggio dell’amore, la coppia è pronta a fare il passo successiva iniziando una convivenza a tutti gli effetti. Innamorati e sicuri di volere un futuro insieme, l’ex Miss Italia e l’ex calciatore hanno rilasciato una lunga intervista ai microfoni del settimanale Chi, nel numero in edicola dal 5 agosto. Prima di svelare i loro progetti, la coppia ha ricordato il percorso fatto a Temptation e, se Manila ha dichiarato di non aver mai avuto paura di perdere il compagno, Amoruso svela di aver vissuto qualche tribolamento: “Alcune parole dette da Manila – ha spiegato Lorenzo in un’intervista a Chi – mi hanno fatto tremare. lo non ero sicuro di voler fare questo “viaggio”, ma lo sforzo di capire quello che accadeva intorno a me lo giudico un elemento che alla fine mi ha arricchito, Ricordiamo che noi abbiamo partecipato al programma non perché ci fossimo traditi, ma perché avevamo bisogno di risposte concrete per il futuro. E le abbiamo avute”.

MANILA NAZZARO E LORENZO AMORUSO: “UN FIGLIO? FRENO PERCHE’…”

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono pronti a convolare a nozze. Entrambi sognano di potersi presto sposare e partecipare a Temptation Island è servito per cancellare alcune paure. “Le nozze sono una nostra priorità. Dopo il fallimento del mio primo matrimonio avevo smesso di crederci. Con Lorenzo ho voglia di dire di nuovo “si” e sogno un figlio nostro. Ma prima devo risolvere alcuni problemi burocratici legati alla mia storia precedente, una storia non facile”, ha dichiarato l’ex Miss Italia a Chi. Ha voglia di sposarsi anche Lorenzo Amoruso: “Io la sposerei domani“, ha dichiarato l’ex calciatore che, tuttavia, appare più frenato sulla possibilità di avere un figlio – “Sul figlio freno perchè abbiamo trovato un equilibrio tutto nostro. Non è ma una riflessione. Con questo non dico no. Pochi sanno che io, prima di giocare a calcio, studiavo per diventare maestro di scuola elementare. Aspettiamo, vedremo e poi sono un po’ vecchietto (sorride ndr)”, ha concluso l’ex calciatore.



