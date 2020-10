Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, matrimonio rinviato?/ “Sto aspettando il divorzio”

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, dopo l’esperienza vissuta a Temptation Island, sono sempre più innamorati e, insieme, hanno riscoperto la voglia di costruire un futuro insieme. Superati i vari problemi di coppia emersi durante la partecipazione al programma dell’amore nell’ultima edizione condotta da Filippo Bisciglia, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso hanno grandi progetti di vita da realizzare il prima possibile. Come hanno raccontato ai microfoni di Verissimo, hanno preso casa insieme a Roma e, presto, convoleranno a giuste nozze. Il giorno del compleanno di Manila, lo scorso 10 ottobre, Lorenzo ha ufficializzato il tutto con un bellissimo anello di fidanzamento. Ora mancano solo le nozze anche se la data, per ora, non c’è.

MANILA NAZZARO E LORENZO AMORUSO, LA VERITA’ SUL MATRIMONIO

Non c’è ancora una data per il matrimonio di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso che, tuttavia, si sposeranno appena sarà possibile. A spiegare tutto è l’ex Miss Italia in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine. “Lo faremo appena si potrà”, racconta la conduttrice che, con l’amore del suo attuale compagno e dei figli è riuscita a superare momenti difficili. Per il secondo matrimonio, la Nazzaro sembrerebbe avere le idee chiare. La conduttrice, infatti, ha spiegato che, probabilmente, non indosserà nuovamente il vero non rinunciando a priori all’abito bianco. “Credo non opterei per il velo, ma il bianco sarebbe un bel simbolo, per una nuova ‘prima volta’, un reset”, ha concluso. Le nozze, dunque, restano nei progetti della coppia chepronuncerà il fatidico sì appena sarà possibile sia legalmente che per l’attuale situazione legata alla pandemia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA