Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso/ “Per adesso grazie..”, ad ottobre la proposta?

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono stati travolti dall’amore dei fan di Temptation Island 2020. La loro edizione da record sarà ricordata per sempre proprio per gli ascolti stratosferici e per le coppie vip che vi hanno preso parte e hanno regalato alla produzione un successo strepitoso. Tutto questo amore si è riversato sui social dove l’ex Miss Italia e il campione di calcio non possono far altro che continuare a ringraziare per tutto quello che sta succedendo e i complimenti ricevuti ma anche per gli auguri che la loro unione abbia il lieto fine che i due meritano. Proprio qualche ora fa la bella Manila ha postato una foto del bacio con Lorenzo Amoruso scrivendo: “Ed ora è arrivato il momento di dirvi grazie per l’affetto e l’amore con cui ci avete sostenuto. Grazie all’incredibile famiglia di #TemptationIsland per aver creduto nel nostro #Amore e grazie alla Vita che ha regalato a me e Lorenzo una seconda possibilità “.

MANILA NAZZARO E LORENZO AMORUSO PRESTO SPOSI?

Questa seconda possibilità sfocerà presto in un matrimonio? Sembra proprio di sì almeno da quello che abbiamo potuto capire durante il falò di confronto che ha visto come protagonisti proprio Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Quando è arrivato il momento di parlare del famoso anello, infatti, proprio Lorenzo Amoruso ha confermato a Manila che non è vero che lui non ci ha mai pensato o non ne ha intenzione ma che stava organizzando qualcosa di speciale per il mese di ottobre in occasione del suo compleanno per festeggiare alla grande. La sorpresa ormai non sarà tale e questo potrebbe cambiare le volontà e i tempi di Lorenzo, come andrà a finire per loro? In attesa di scoprirlo, ecco di seguito il loro bacio:





