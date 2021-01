Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso/ “Perdita del bambino? Devastante, ora c’è paura”

Manila Nazzaro ed il compagno Lorenzo Amoruso sono intervenuti oggi a Domenica Live per raccontare il loro recente dramma, per la prima volta insieme in tv. I due hanno di recente perso il loro bambino, un evento che ha provocato un enorme dolore soprattutto in Lorenzo: “E’ un vuoto che per chi non è genitore non verrà mai colmato e per quanto si possa essere genitore, nel caso di Manila, il vuoto è brutto lo stesso. Ma lei torna a casa ed ha due splendidi bambini. Io non l’ho mai avuto e forse non lo avrò mai. Mi ha devastato e per giorni non ho parlato”, ha spiegato Amoruso. Adesso prende l’aspetto positivo di questo dramma che li ha resi sempre più forti ed inoltre hanno scoperto che molte coppie perdono dei bambini anche in gravidanze più avanzate.

Ad intervenire anche Manila che ha spiegato come spesso un dolore così grande può far parte ad un bellissimo arcobaleno. Manila ha scoperto di essere incinta alla fine di ottobre: “Io ho sempre sentito nella mia vita che prima o poi ci sarebbe stato, lo abbiamo sempre vissuto come un miracolo”, ha spiegato, “ma quasi me lo ha aspettavo”.

MANILA NAZZARO E LORENZO AMORUSO: IL LORO DRAMMA PERSONALE

Manila Nazzaro era già al terzo mese e tutto andava benissimo quando è accaduto il dramma. “Non lo avevamo detto a nessuno se non ai nostri amici intimi ed ai familiari”, ha spiegato l’ex Miss Italia. Quindi Amoruso ha raccontato il momento in cui hanno scoperto che purtroppo potevano esserci dei problemi: “Ma nella nostra consapevolezza sapevamo”, ha spiegato Lorenzo, ancora molto addolorato. A prendere la parola è stata Barbara d’Urso che ha raccontato un momento suo molto intimo: anche la sorella ha provato svariate volte prima di aspettare un bambino. “Ma c’è tanta paura, sono stato così male che non riesco neanche a descrivere questa sensazione”, ha replicato Lorenzo. “Mai avere paura, credimi! Meglio soffrire tante volte con la speranza che poi magari… non sai che felicità!”, ha commentato la conduttrice. “C’è un silenzio assordante quando succedono queste cose”, ha aggiunto l’ex calciatore. Non sono mancate le lacrime da parte di entrambi dopo i messaggi delle persone a loro care, tra cui anche la mamma di Manila che si è palesata con una lettera molto intensa: “E’ un regalo bellissimo, la sua famiglia e la mia che si sono strette attorno a noi”. Infine, anche una lettera per Lorenzo da parte della stessa Manila e che è stata per lui “inaspettata”. Si è trattato di “uno sfogo bellissimo per me”, ha aggiunto lei.



