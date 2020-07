Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso/ Proposta di matrimonio al falò? (Temptation Island)

MANILA NAZZARO E LORENZO AMORUSO, PROPOSTA DI MATRIMONIO A TEMPTATION ISLAND 2020?

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso è la coppia promossa di Temptation Island 2020. Lei è stata educata, sempre rispettosa dei sentimenti e del rapporto con il suo Lorenzo anche se ogni tanto si è data a qualche ballo o qualche spalmatina di crema di troppo, lui lo stesso. L’ex campione è stato sempre lontano dalle single, ha consigliato i suoi compagni di viaggio prendendo sotto la sua ala il giovane Andrea e si è dimostrato geloso della sua donna ribadendo l’amore che prova nei suoi confronti e la voglia di impegnarsi con lei. L’ex Miss Italia, però, ha confidato proprio questo ai single nel villaggio ovvero la sensazione che Lorenzo Amoruso la ami ma che non si sia mai dimostrato pronto ad impegnarsi fino in fondo e tutto per via della vita diversa che fanno. Lei non ha intenzione di lasciare la Capitale perché impegnata con il lavoro e i suoi figli e lui lascerà la Toscana e i suoi affari per seguire la sua donna e creare insieme finalmente la famiglia che dicono di volere?

MANILA NAZZARO E LORENZO AMORUSO AL FALO’ FINALE

Per Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso è arrivato il momento di ritrovarsi al falò di confronto e il promo dell’ultima puntata di Temptation Island 2020 mostra la commozione di Lorenzo nel rivedere arrivare la sua adorata Manila. Cosa succederà una volta che i due si ritroveranno su quel tronco? Sicuramente avranno qualcosa da dirsi e da chiarire per riprendere in mano la loro vita ma in molti pensano di assistere ad una proposta di matrimonio o, almeno, una promessa che le cose cambieranno una volta usciti dal programma. Secondo quanto anticipato dal promo alla fine avremo modo di vedere anche come se la passano le coppie ad un mese dalla fine delle riprese, conosceremo la data delle nozze?



© RIPRODUZIONE RISERVATA