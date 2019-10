Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso/ Scambio di dediche social: “Il regalo più bello…”

E’ un giorno speciale questo per Manila Nazzaro e per i fan che da anni la seguono sia nelle sue evoluzioni lavorative che nelle rivoluzioni nella vita privata. Dopo l’addio sofferto e travagliato a Ciccio Cozza, la modella ed ex miss ha trovato pace nelle braccia di un altro ex calciatore, Lorenzo Amoruso, con il quale tutto va a gonfie vele come abbiamo avuto modo di sapere poco fa. Proprio in occasione del compleanno della bella Manila Nazzaro, il bel Lorenzo ha pensato bene di usare Instagram per pubblicare una foto che li ritrae alle prese con un romantico bacio sulla spiaggia con una didascalia “muta”. Sicuramente non c’è bisogno di aggiungere altro visto che quelli regalano spesso sui social tra baci e abbracci ma Amoruso ha voluto usare gli hashtag per augurare buon compleanno alla sua compagna scrivendo anche “Love you”. La risposta della diretta interessata non si è fatta attendere, però.

MANILA LAZZARO E LORENZO AMORUSO, SCAMBIO DI DEDICHE SOCIAL…

Manila Lazzaro ha pensato bene di usare il post pubblicato dal suo compagno, di condividerlo sul suo profilo social e scrivere: “Il più bel regalo sei tu @lorenzo_amoruso_ “. Proprio lei, intervista da Spy, nei giorni scorsi, ha alzato il velo sulla sua relazione Lorenzo Amoruso dicendo: “Tutto avrei pensato tranne che di mettermi nuovamente con un calciatore. Temo la solitudine, ma non ho mai fatto l’errore di buttarmi tra le braccia del primo uomo che passava. Sono sempre stata attenta, quasi timorosa e ora mi sto lanciando andare”. La Nazzaro ha poi rilanciato anche che ha conosciuto il suo nuovo compagno tre anni fa e subito l’ha colpita la sua simpatia: “Sono stata talmente delusa dalla fine del mio matrimonio che mi sono creata una corazza per proteggermi. Lorenzo era riuscito ad aprire una breccia, ma non mi sentivo pronta. Per un anno non ci siamo più frequentati”.

