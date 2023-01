Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sono lasciati?/ L’indiscrezione sul web

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, amore finito? L’indiscrezione

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso stanno insieme da cinque anni, la loro storia d’amore ha appassionato tutti a Temptation Island. Dopo che l’ex Miss Italia ha partecipato al Grande Fratello Vip 6 si pensava che il matrimonio fosse alle porte, invece, un’indiscrezione svela che i due si sarebbero lasciati.

Secondo quanto riporta Today, Manila Nazzaro e Lorenzo avrebbero rotto: “L’amore tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, legati da cinque anni, sarebbe arrivato al capolinea. Alcune persone vicine all’ex Miss Italia – con cui lei si sarebbe confidata in questo periodo difficile – hanno spifferato a Today che la rottura sarebbe dietro l’angolo, parlando di una “crisi insanabile”. Ipotesi che in effetti coinciderebbero con la reciproca assenza dai social. Da tempo i due non si vedono insieme e a quanto pare sarebbero diminuite sempre più drasticamente anche le trasferte di lui. Scavando a fondo, qualcuno si è sbilanciato assicurando che la relazione e già finita da settimane. Entrambi starebbero evitando di fare annunci ufficiali per una questione di privacy”. Non si hanno ancora conferma di quanto riporta l’indiscrezione, e neanche dichiarazioni dei diretti interessati.

Manila Nazzaro è stata una delle protagoniste del GF Vip 6 e la sua storia con Lorenzo Amoruso ha tenuto banco a Temptation Island. La loro relazione è stabile e armoniosa, ma tutti si domandano quando avverranno le nozze tra la coppia.

A questo proposito, l’ex Miss Italia ha parlato a Verissimo: “L’anello c’è sempre, la proposta ancora no. Può succedere da un momento all’altro, ma va tutto molto bene“. Poi aggiunge che quando accadrà sarà pronta a riceverla: “Spaventarsi della vita è il primo passo per non viverla, sono addolorata, non spaventata. Sono pronta ad abbracciare qualsiasi cosa. Se Dio vorrà fare questo miracolo, noi saremo pronti. Non perdiamo mai le speranze”.

