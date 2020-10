Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sposano?/ Anello per il compleanno e..

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sposano? Torna d’attualità questa domanda tra i fan della coppia da quando lei, proprio qualche ora fa, ha pubblicato sui social una nuova foto al fianco del suo amato compagno mostrando un bell’anello brillante. Il momento tanto atteso è arrivato per loro e i fan che li seguono numerosi da quando hanno conquistato tutti a Temptation Island qualche mese fa? La coppia è apparsa con i piedi ben per terra anche se lei ha lamentato una sorta di poco impegno da parte di lui almeno fino al falò. E’ stato proprio durante il loro confronto che è venuto fuori che Lorenzo Amoruso aveva intenzione di fare una dichiarazione alla sua amata con tanto di proposta di matrimonio ma di aver pensato ad una cosa speciale per il suo compleanno.

MANILA NAZZARO A VERISSIMO PER ANNUNCIARE IL SUO MATRIMONIO?

Bene, il suo compleanno è arrivato e se in molti credevano che la sorpresa ormai non fosse più tale, sembra che i due interessati non l’abbiano pensata proprio così, almeno da quanto possiamo evincere dall’anello sfoggiato da Manila Nazzaro sui social con tanto di sorriso a 36 denti. I due sono felici e innamorati, Lorenzo Amoruso si è spostato a Roma, o quasi, e una proposta di matrimonio non farà altro che rendere reale il loro sogno d’amore. L’annuncio arriverà forse in tv o sui giornali la prossima settimana? Manila ha già annunciato che sabato prossimo saranno a Verissimo o, meglio, lei sarà a Verissimo… annuncerà lì il suo matrimonio?



