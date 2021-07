Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sposano?/ Lei “Aspetto la proposta di matrimonio”

Fiori d’arancio per Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso? La conduttrice e l’ex calciatore sono sempre più felici e innamorati. Partecipare a Temptation Island, superare indenni le tentazioni, ha permesso ad entrambi di capire di voler un futuro insieme. Oltre ad una casa tutta loro, la coppia potrebbe presto coronare il sogno di sposarsi. In un’intervista rilasciata al settimanale Gente, l’ex Miss Italia ha confessato di aver firmato le carte del divorzio dall’ex marito Francesco Cozza con cui ha avuto due figli e di essere libera di sposarsi con Lorenzo. “Quando ho firmato le carte del divorzio (il 27 maggio) ho organizzato una cena per festeggiare con gli amici, perché per me e Lorenzo è stato l’inizio di una nuova sfida: da allora siamo liberi di fare quello che vogliamo”, ha spiegato Manila Nazzaro.

Lorenzo Amoruso, proposta di matrimonio per Manila Nazzaro?

Libera di convolare nuovamente a nozze, Manila Nazzaro lancia un messaggio al compagno Lorenzo Amoruso dal quale, ora, si aspetta la proposta di matrimonio. “Ogni volta che si parlava di matrimonio lui diceva: “Non si può, non hai ancora divorziato”. Ora però mi aspetto la proposta vera! La nostra sarà una scelta d’amore non un obbligo“, ha spiegato la conduttrice. Nel corso dell’intervista a Gente, la Nazzaro ha anche parlato della perdita del bambino che aspettavo spiegando di aver dovuto affrontare un periodo difficile e doloroso. “Sono stati mesi durissimi, per assorbire il colpo della perdita del bambino ci ho messo settimane e lacrime”.

