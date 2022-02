Manila Nazzaro e Miriana Trevisan, messaggi in codice al GF Vip/ Beccate dalla regia, cosa nascondono?

Le telecamere del Grande Fratello Vip riprendono davvero tutto. La presenza di occhi 24 ore su 24 regista ogni movimento da parte dei vip protagonisti dell’edizione in corso. Impossibile, dunque, riuscire a nascondere qualcosa, come si è visto anche oggi, quando nella stanza blu è andato in scena un siparietto tra Manila Nazzaro e Miriana Trevisan. Le due sono state pizzicate a conversare in un modo “particolare”. Ma cosa è successo di preciso nella giornata odierna al GF Vip?

Come mostrato dalle telecamere in diretta, Manila Nazzaro e Miriana Trevisan si sono ritrovate a parlare fitto in camera da letto a bassa voce. Mentre le due concorrenti proseguivano in modo disinteressato e piuttosto naturale il discorso, è successo qualcosa che è subito balzato agli occhi dei più attenti. A un certo punto, infatti, i telespettatori avranno notato la Trevisan rivelare qualcosa alla coinquilina attraverso dei messaggi in codice.

Manila Nazzaro e Miriana Trevisan, messaggi in codice?

Miriana Trevisan sembra aver inviato dei veri e propri messaggi in codice a Manila Nazzaro. La concorrente ha iniziato a “scrivere” in aria con il dito e fare dei simboli. Manila Nazzaro seguiva con attenzione con gli occhi i movimenti dell’amica, per poi decifrare cosa avesse da dirle. Così, le due hanno proseguito nella loro chiacchierata, senza essere ovviamente capite dagli altri concorrenti e dal pubblico. Ad interromperle è stata un’altra vip, Jessica Selassié. La principessina ha richiamato le compagne, facendo notare loro che la telecamera era posata proprio lì accanto a loro e le stava riprendendo.

Improvvisamente, le due, hanno smesso con il loro siparietto. Dopo l’avvertimento arrivato da Jessica, infatti, si sono rese conto di essere osservate e hanno alzato lo sguardo verso l’obiettivo della telecamera, facendo finta di niente. Così Manila Nazzaro e Miriana Trevisan hanno concluso il loro “messaggio in codice”, probabilmente sperando di non essere state comprese dagli altri concorrenti e dalle persone incollate davanti la tv. Non è al momento chiaro cosa le due stessero dicendo, anche se sui social sono già emerse le prime ipotesi. Forse il loro “discorso” riguardava altri inquilini della Casa, oppure qualcosa di personale. Non è escluso che nella puntata di domani, Alfonso Signorini chieda loro spiegazioni.

La faccia di chi stava confabulando un attimo prima ma poi si accorge che sopra stava una telecamera ✈️✈️#GFVIP pic.twitter.com/QLrkgqu58u — AMICI NEWS (@amicii_news) February 13, 2022





